Стало известно, сколько собрал фильм «Бриджит Джонс 4» в мировом прокате

7 марта мировые сборы фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» превысили отметку в $ 100 млн. Это отличный результат для картины, которая отправилась на стриминги в США и Канаде, однако появилась в кинотеатрах других стран. В России же лента также вышла в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink.

© Кадр из трейлера

Так, почти половину всей кассы принесла Великобритания — $ 47,6 млн. Далее идут Австралия ($ 8 млн), Франция ($ 6,5 млн), Нидерланды ($ 4,5 млн) и Польша ($ 4,5 млн). В апреле лента также доберётся и до других крупных рынков — Японии и Южной Кореи. При этом до рекорда картине ещё далеко: лучший результат принадлежит первой части, которая собрала в 2001 году около $ 281 млн без учёта инфляции.

Сюжет новой части серии рассказывает о том, как Бриджит воспитывает двоих детей, переживает из-за возраста и снова стоит перед выбором — между харизматичным красавчиком Рокстером и заботливым учителем её детей Скоттом.

Рене Зеллвегер и Хью Грант вернулись к своим ролям, а Колин Фёрт появляется во флешбэках. Новых претендентов на сердце Бриджит сыграли Лео Вудалл, известный по проектам «Белый лотос» и «Один день», и Чиветель Эджиофор, сыгравший в «Докторе Стрэндже» и других лентах.