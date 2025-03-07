Кинокритик назвал фильмы Андреасяна, в которых он подражает Тарковскому

Режиссер Сарик Андреасян не смог бы снять ни одного фильма, если бы сам не учился на картинах Андрея Тарковского. Если отталкиваться от позиции армянского кинодела, любое элитарное кино должно быть запрещено, заявил кинокритик и киновед Александр Шпагин.

© Вечерняя Москва

По его словам, у Адреасяна есть как минимум три киноленты, которые созданы с элементами артхауса. Остальные его фильмы, по мнению эксперта, «картины-однодневки» для маргиналов.

«Сарик не любит Тарковского именно из-за элементов артхауса, но самые лучшие фильмы самого Адреасяна, которые можно смотреть без рвотного рефлекса, как раз выстроены по принципам Тарковского. Это "На ощупь", "Землетрясение" и "Фото на память"», — заметил Шпагин.

Спикер предположил, что Адреасяну нужно простое кино, любая элитарность в киноискусстве должна быть запрещена. Он привел в пример Квентина Тарантино, который вдохновляется творчеством Бориса Пастернака.

«А ведь Пастернак тоже является представителем элитарного жанра, который не для всех. Словом, по логике Андреасяна, любое сложное кино и искусство должны отменить. Кино должно стать простым и понятным. Это, конечно, бред», — добавил критик.

Шпагин добавил, что попсовые фильмы сегодня никому не нужны, поэтому картины Адреасяна мало кто может досмотреть до конца. Кинокритик призвал режиссера освободить место более достойным и талантливым кинематографистам, сообщает Общественная Служба Новостей.

5 марта в Московской международной киношколе произошел конфликт между студентами и кинорежиссером Сариком Андреасяном, который был вызван обсуждением «Аноры», Андрея Тарковского и фестивального кино. Режиссер заявил, что ненавидит Тарковского, а его кино — «это ужасно и плохо». В результате скандала Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов.

Видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актер кино, ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов рассказал «Вечерней Москве», почему Сарик Андреасян имеет право на такое мнение.

Позднее Андреасян прокомментировал конфликт со студентами Московской международной киношколы. Он отметил, что не отказывается от своих слов, и подчеркнул необходимость реформы в российских киновузах.

Депутат Госдумы, а также кинорежиссер и друг Тарковского Николай Бурляев прокомментировал слова режиссера басней «Слон и моська». Андрей Тарковский — младший также прокомментировал вызывающее поведение режиссера.

Это не первый скандал, связанный с Андреасяном. Чем известен режиссер и какие провокационные заявления он делал — в материале «Вечерней Москвы».

Например, режиссер за десять лет получил 590 миллионов рублей из госбюджета, однако не выполнил обязательства по возврату части средств. В результате его продакшен был признан банкротом.