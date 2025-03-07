Кинокомпания сообщила о разработке двух экранизаций русских классиков

Известная кинокомпания Star Media поделилась в своих соцсетях информацией, что у них в разработке сразу два масштабных сериала по произведениям русских классиков.

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Первое - "Повести Белкина" Александра Пушкина. Автор сценария и режиссер - Анна Матисон. Напомним, что недавно мы смотрели снятый ею сериал "Плевако". Остается только догадываться, кого в новой экранизации сыграет Сергей Безруков. Съемки начнутся в 2026 году.

За экранизацию романа "Воскресение" Льва Толстого возьмется кинорежиссер Юрий Быков. И это будет, по сути, первая экранизация в творчестве режиссера картин "Лихие", "Метод", "Дурак" и других.

Сценаристы - Лариса Жолобова ("Раневская", "Отчаянные)" и Алла Криницына ("Дипломат").

Съемки "Воскресения" запланированы на 2025 год.