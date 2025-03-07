Второй сезон сериала «Фишер»: дата выхода, актеры и сюжет
Первый сезон детективного сериала «Фишер» вышел на онлайн-сервисах в феврале 2023 года. Зрителям проект понравился: на «Кинопоиске» он получил 7,9 балла и попал в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей. А в ноябре 2024-го начались съемки продолжения. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала «Фишер»: когда он выйдет, кто над ним работает и с каким серийным убийцей предстоит столкнуться главным героям на этот раз.
Дата выхода 2-го сезона сериала «Фишер»
Премьера сериала «Фишер. Новый сезон» запланирована на 2025 год. Создатели пока не анонсировали точную дату, но отметили, что проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.
Тизер
Первый тизер продолжения показали в феврале 2025 года во время презентации нового сезона Wink в Москве.
«Один из самых страшных советских маньяков уже за решеткой. Но на юге России появился новый маньяк», — сказано в ролике.
Сюжет
Первый сезон
Первый сезон «Фишера» основан на реальных событиях. Действие сериала разворачивается в 1986 году в Подмосковье. Недалеко от дач правительственных служащих на Рублевке находят тела подростков, которых лишили жизни с поразительной жестокостью.
На поиски преступника направляются следователь столичной прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко), его коллега Евгений Боков (Иван Янковский) из Ростова-на-Дону, который до этого участвовал в охоте на маньяка Андрея Чикатило, а также недавно ставшая следователем Наталья Добровольская (Александра Бортич).
Расследование не дает результатов, а тем временем в Подмосковье находят новых жертв маньяка. Наконец, следователи обнаруживают важную зацепку: выясняется, что опознать маньяка может школьник Игорь (Станислав Соломатин). Однако родители 10-летнего мальчика против его помощи следствию, и это затрудняет работу.
Название «Фишер» отсылает к главному злодею картины — это прозвище серийного убийцы Сергея Головкина. С 1986 по 1992 год маньяк орудовал в Москве и области. Согласно материалам дела, он жестоко расправился как минимум с 11 подростками.
Второй сезон
Известно, что история вновь будет основана на реальных событиях эпохи Советского Союза. При этом создатели пока не уточняют, с чем именно предстоит столкнуться героям. Шоураннер проекта Сергей Кальварский отметил, что подробности сюжета не раскрывают из этических соображений — преступление, на котором основан сценарий, «произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы».
В сети предполагают, что преступником нового сезона станет Леван Ароян по прозвищу Кубанский душитель, который расправлялся с жительницами Краснодарского края. Свое первое преступление он совершил в 1996 году — за месяц до смертной казни Фишера, который в тот момент находился в тюрьме. В качестве еще одного аргумента, который подтверждает эту теорию, приводят информацию из тизера — о сожженном маньяком теле. Именно так поступал и Ароян.
По другой версии, второй сезон может быть напрямую связан с событиями первого и расскажет о последователе или подражателе Сергея Головкина. Подобное сюжетное решение использовали для другого российского проекта про маньяков — «Тень Чикатило».
По словам сценариста и шоураннера Натальи Капустиной, второй сезон «Фишера» будет историей о прощении.
Производство
Работа над вторым сезоном «Фишера» началась в ноябре 2024 года. Завершились съемки в конце февраля 2025-го, они проходили в разных локациях Москвы и Подмосковья, а также в Абхазии после завершения туристического сезона. Опустевший курорт добавил проекту мрачной атмосферы.
Ощущение дискомфорта и психологическое напряжение поддерживают в кадре и другие пустынные локации, которые на самом деле должны быть запружены людьми. Например, детский луна-парк, где обычно много радостных и смеющихся детей, громкая музыка и суета, на экранах будет пустынным и тихим, с одиноко мигающими лампочками. Этот прием отсылает к эстетике лиминальных пространств: помещения, обычно оживленные и людные, но изображенные как неестественно пустые, кажутся зрителю жуткими и сюрреалистичными.
Производством сериала «Фишер. Новый сезон» занимаются компании «НМГ Студия» и «Студия В12» по заказу онлайн-кинотеатра Wink.
Кресло режиссера занял Александр Цой («Трудные подростки», «Жвачка»). За сценарий отвечали работавшие над первым сезоном Наталья Капустина («Тальков») и Сергей Кальварский («Федерация»). Они же стали шоураннерами продолжения.
Продюсировали проект Жора Крыжовников («Дети перемен»), Федор Бондарчук («Ганди молчал по субботам»), Андрей Золотарев («Царь ночи») и другие.
Актеры и роли
В трейлере видно, что к роли Евгения Бокова вернулся Иван Янковский («Преступление и наказание», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а Александр Яценко вновь сыграл Валерия Козырева. А вот Александра Бортич («Холоп», «Полицейский с Рублевки») в новом сезоне не участвует.
Во втором сезоне на экраны вернется и актер Андрей Максимов в роли маньяка Сергея Головкина (Фишера).
Кроме того, к касту присоединились новые актеры. Раскрывать дело на юге России будет следователь Надежда Семеновна — именно ей на помощь отправится полюбившийся дуэт сыщиков. Ее сыграла Ирина Старшенбаум («Огниво»).
Также во втором сезоне «Фишера» снимались:
- Александра Ребенок («Первый номер», «Я не могу без тебя»);
- Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед», «Оффлайн»);
- Алексей Агранович («Доктор Лиза», «О чем говорят мужчины»);
- Степан Девонин («Капитан Крюк», «Зона комфорта»);
- Борис Каморзин («Право выбора», «Монах и бес»);
- Алена Долголенко («Руслан и Людмила», «Пророк. История Александра Пушкина»);
- Василий Копейкин («Мамонты», «Руки Вверх»);
- Юлия Ильина («Краш», «Трепачи»).
Пока неизвестно, какие именно роли они исполнят.
Интересные факты
- Режиссерами первого сезона были Сергей Тарамаев и Любовь Львова — ранее они работали над сериалами «Зимний путь», «Доктор Преображенский» и «Дети перемен». В создании второго сезона детективного проекта они не участвовали.
- Создатели первого сезона не только изучали материалы дела Головкина, но и общались со следователями, которые участвовали в поимке серийного маньяка.
- «Фишер» стал лучшим проектом онлайн-платформы по версии премии «Золотой орел».
- Создатели обещают, что продолжение сохранит акцент не только на самих преступлениях, но и на проблемах, которые мешают их расследовать. А также расскажет об особенностях эпохи, в которую происходит действие — в том числе о социальных аспектах.
- В продолжении Евгений Боков избавится от своего акцента и перестанет «шокать». Однако коронную фразу зрители все же услышат: ростовский следователь решил дать имя Шо своей собаке. Продюсер проекта Наталья Капустина рассказала, что избавиться от неправильного произношения Боков захотел, когда решил остаться в Москве: ему надоело, что окружающие постоянно обращают внимание на его говор. Но на замену придет другая привычка: следователь будет постоянно использовать в речи французские слова.
- Во время съемок в Абхазии фургон, в котором находилась гримерка Ирины Старшенбаум, упал в пропасть. Никто не пострадал: в момент происшествия внутри не было ни самой актрисы, ни кого-либо из команды.