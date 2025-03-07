Второй сезон сериала «Фишер»: дата выхода, актеры и сюжет

Первый сезон детективного сериала «Фишер» вышел на онлайн-сервисах в феврале 2023 года. Зрителям проект понравился: на «Кинопоиске» он получил 7,9 балла и попал в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей. А в ноябре 2024-го начались съемки продолжения. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала «Фишер»: когда он выйдет, кто над ним работает и с каким серийным убийцей предстоит столкнуться главным героям на этот раз.

Что известно о втором сезоне сериала «Фишер»
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Дата выхода 2-го сезона сериала «Фишер»

Премьера сериала «Фишер. Новый сезон» запланирована на 2025 год. Создатели пока не анонсировали точную дату, но отметили, что проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

Тизер

Первый тизер продолжения показали в феврале 2025 года во время презентации нового сезона Wink в Москве.

«Один из самых страшных советских маньяков уже за решеткой. Но на юге России появился новый маньяк», — сказано в ролике.

Сюжет

Первый сезон

Первый сезон «Фишера» основан на реальных событиях. Действие сериала разворачивается в 1986 году в Подмосковье. Недалеко от дач правительственных служащих на Рублевке находят тела подростков, которых лишили жизни с поразительной жестокостью.

На поиски преступника направляются следователь столичной прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко), его коллега Евгений Боков (Иван Янковский) из Ростова-на-Дону, который до этого участвовал в охоте на маньяка Андрея Чикатило, а также недавно ставшая следователем Наталья Добровольская (Александра Бортич).

Расследование не дает результатов, а тем временем в Подмосковье находят новых жертв маньяка. Наконец, следователи обнаруживают важную зацепку: выясняется, что опознать маньяка может школьник Игорь (Станислав Соломатин). Однако родители 10-летнего мальчика против его помощи следствию, и это затрудняет работу.

Название «Фишер» отсылает к главному злодею картины — это прозвище серийного убийцы Сергея Головкина. С 1986 по 1992 год маньяк орудовал в Москве и области. Согласно материалам дела, он жестоко расправился как минимум с 11 подростками.

Второй сезон

Известно, что история вновь будет основана на реальных событиях эпохи Советского Союза. При этом создатели пока не уточняют, с чем именно предстоит столкнуться героям. Шоураннер проекта Сергей Кальварский отметил, что подробности сюжета не раскрывают из этических соображений — преступление, на котором основан сценарий, «произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы».

В сети предполагают, что преступником нового сезона станет Леван Ароян по прозвищу Кубанский душитель, который расправлялся с жительницами Краснодарского края. Свое первое преступление он совершил в 1996 году — за месяц до смертной казни Фишера, который в тот момент находился в тюрьме. В качестве еще одного аргумента, который подтверждает эту теорию, приводят информацию из тизера — о сожженном маньяком теле. Именно так поступал и Ароян.

По другой версии, второй сезон может быть напрямую связан с событиями первого и расскажет о последователе или подражателе Сергея Головкина. Подобное сюжетное решение использовали для другого российского проекта про маньяков — «Тень Чикатило».

По словам сценариста и шоураннера Натальи Капустиной, второй сезон «Фишера» будет историей о прощении.

Производство

Работа над вторым сезоном «Фишера» началась в ноябре 2024 года. Завершились съемки в конце февраля 2025-го, они проходили в разных локациях Москвы и Подмосковья, а также в Абхазии после завершения туристического сезона. Опустевший курорт добавил проекту мрачной атмосферы.

Ощущение дискомфорта и психологическое напряжение поддерживают в кадре и другие пустынные локации, которые на самом деле должны быть запружены людьми. Например, детский луна-парк, где обычно много радостных и смеющихся детей, громкая музыка и суета, на экранах будет пустынным и тихим, с одиноко мигающими лампочками. Этот прием отсылает к эстетике лиминальных пространств: помещения, обычно оживленные и людные, но изображенные как неестественно пустые, кажутся зрителю жуткими и сюрреалистичными.

Производством сериала «Фишер. Новый сезон» занимаются компании «НМГ Студия» и «Студия В12» по заказу онлайн-кинотеатра Wink.

Кресло режиссера занял Александр Цой («Трудные подростки», «Жвачка»). За сценарий отвечали работавшие над первым сезоном Наталья Капустина («Тальков») и Сергей Кальварский («Федерация»). Они же стали шоураннерами продолжения.

Продюсировали проект Жора Крыжовников («Дети перемен»), Федор Бондарчук («Ганди молчал по субботам»), Андрей Золотарев («Царь ночи») и другие.

Актеры и роли

В трейлере видно, что к роли Евгения Бокова вернулся Иван Янковский («Преступление и наказание», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а Александр Яценко вновь сыграл Валерия Козырева. А вот Александра Бортич («Холоп», «Полицейский с Рублевки») в новом сезоне не участвует.

Во втором сезоне на экраны вернется и актер Андрей Максимов в роли маньяка Сергея Головкина (Фишера).

Кроме того, к касту присоединились новые актеры. Раскрывать дело на юге России будет следователь Надежда Семеновна — именно ей на помощь отправится полюбившийся дуэт сыщиков. Ее сыграла Ирина Старшенбаум («Огниво»).

Также во втором сезоне «Фишера» снимались:

  • Александра Ребенок («Первый номер», «Я не могу без тебя»);
  • Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед», «Оффлайн»);
  • Алексей Агранович («Доктор Лиза», «О чем говорят мужчины»);
  • Степан Девонин («Капитан Крюк», «Зона комфорта»);
  • Борис Каморзин («Право выбора», «Монах и бес»);
  • Алена Долголенко («Руслан и Людмила», «Пророк. История Александра Пушкина»);
  • Василий Копейкин («Мамонты», «Руки Вверх»);
  • Юлия Ильина («Краш», «Трепачи»).

Пока неизвестно, какие именно роли они исполнят.

Интересные факты

  • Режиссерами первого сезона были Сергей Тарамаев и Любовь Львова — ранее они работали над сериалами «Зимний путь», «Доктор Преображенский» и «Дети перемен». В создании второго сезона детективного проекта они не участвовали.
  • Создатели первого сезона не только изучали материалы дела Головкина, но и общались со следователями, которые участвовали в поимке серийного маньяка.
  • «Фишер» стал лучшим проектом онлайн-платформы по версии премии «Золотой орел».
  • Создатели обещают, что продолжение сохранит акцент не только на самих преступлениях, но и на проблемах, которые мешают их расследовать. А также расскажет об особенностях эпохи, в которую происходит действие — в том числе о социальных аспектах.
  • В продолжении Евгений Боков избавится от своего акцента и перестанет «шокать». Однако коронную фразу зрители все же услышат: ростовский следователь решил дать имя Шо своей собаке. Продюсер проекта Наталья Капустина рассказала, что избавиться от неправильного произношения Боков захотел, когда решил остаться в Москве: ему надоело, что окружающие постоянно обращают внимание на его говор. Но на замену придет другая привычка: следователь будет постоянно использовать в речи французские слова.
  • Во время съемок в Абхазии фургон, в котором находилась гримерка Ирины Старшенбаум, упал в пропасть. Никто не пострадал: в момент происшествия внутри не было ни самой актрисы, ни кого-либо из команды.
Фильмы и сериалы
Капитан Крюк
О чём говорят мужчины
Монах и бес
Сергей Головкин
Дарья Верещагина
Сергей Кальварский
Степан Девонин
Василий Копейкин
Сергей Тарамаев
Александра Ребенок
Борис Каморзин
Александр Цой
Андрей Чикатило
Андрей Золотарев
Алексей Агранович
Александра Бортич
Ирина Старшенбаум
Иван Янковский
Жора Крыжовников
Андрей Максимов
Александр Яценко
Федор Бондарчук