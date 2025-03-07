Фильм «Новичок», 2025 год: дата выхода, актеры, сюжет

В апреле 2025 года в мировой прокат выйдет фильм «Новичок» (The Amateur) — захватывающий триллер о криптографе ЦРУ в исполнении Рами Малека. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме на данный момент, и рекомендует картины с участием Рами Малека, которые можно посмотреть в ожидании премьеры.

Когда выйдет и о чем будет фильм «Новичок» с Рами Малеком
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«Новичок»: главное о фильме

  • Год выхода: 2025;
  • Страны: Канада, США;
  • Жанры: боевик, триллер;
  • Режиссер: Джеймс Хоуз;
  • Сценаристы: Кен Нолан, Гэри Спинелли, Роберт Литтел;
  • В ролях: Рами Малек, Рэйчел Броснахэн, Джон Бернтал, Катрина Балф, Джулианна Николсон, Лоренс Фишберн, Адриан Мартинес, Холт Маккэллани, Марк Риссман, Алиса Хокин.

«Новичок» (другой рабочий перевод фильма — «Любитель») — один из самых ожидаемых шпионских триллеров этого года, снятый режиссером Джеймсом Хоузом. Фильм основан на одноименном романе Роберта Литтелла и является второй экранизацией после версии 1981 года. Главную роль исполнил актер Рами Малек, известный по байопику «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер Робот».

Дата выхода

Изначально планировалось, что фильм выйдет в кинотеатрах 8 ноября 2024 года, однако потом киностудия 20th Century Studios решила отложить релиз на следующий год.

По последним данным, премьера назначена на 11 апреля 2025 года. Интересно, что в тот же день в мировой прокат выйдет триллер «Падение» (Drop) со звездой «Белого лотоса» Мэган Фэйхи в главной роли — посмотрим, кто окажется успешнее в прокате.

Мировая премьера фильма «Новичок» запланирована на 11 апреля 2025 года.

Покажут ли «Новичка» в российских кинотеатрах — неизвестно. Возможно, фильм удастся посмотреть в рамках так называемого серого проката. Именно так показывали другие голливудские премьеры: например, «Оппенгеймера» и «Барби».

Сюжет

Главный герой Чарльз Хеллер (Рами Малек) — талантливый криптограф ЦРУ, ведущий размеренную и предсказуемую жизнь в штаб-квартире агентства в Лэнгли. Его мир рушится, когда жена Сара (Рэйчел Броснахэн) уходит из жизни в результате террористической атаки в Лондоне. Встревоженный бездействием своего руководства, Хеллер осознает, что ЦРУ не собирается предпринимать ответных действий из-за внутренних бюрократических ограничений и политических соображений.

Обуреваемый жаждой справедливости, он шантажирует агентство, требуя подготовить его в качестве полевого оперативника. Несмотря на отсутствие боевого опыта, он проходит жесткую тренировку, во время которой раскрываются его скрытые способности. Используя навыки криптографии, он разрабатывает план мести и выходит на след преступников. С этого момента его ждет сложный путь, полный опасностей, предательств и неожиданных союзников.

Трейлер

Актерский состав

Главную роль в фильме исполнили Рами Малек и Рэйчел Броснахэн — звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел. Также в картине снялись:

  • Лоренс Фишберн («Матрица», «Таинственная река»);
  • Катрина Балф («Белфаст», «Иллюзия обмана»);
  • Джон Бернтал («Ford против Ferrari», «Выстрел в пустоту»);
  • Холт Маккэллани («Гнев человеческий», «Бойцовский клуб»);
  • Джулианна Николсон («Август», «Тоня против всех»);
  • Адриан Мартинес («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Жутко громко и запредельно близко»).

Производство

Работа над фильмом началась еще в 2006 году — тогда предполагалось, что главную роль исполнит Хью Джекман. Однако проект был отложен. В 2023 году кинокомпания 20th Century Studios вновь запустила производство, а режиссерское кресло занял Джеймс Хоуз. Сценарий написали Кен Нолан («Трансформеры: Последний рыцарь») и Гэри Спинелли («Сделано в Америке»), адаптировав историю под текущие реалии.

По словам режиссера Хоуза, создатели картины обращались к первоисточнику, чтобы передать его дух, но все же сделали фильм актуальным для современных зрителей. Рами Малек выступил также исполнительным продюсером проекта.

Съемки стартовали в июне 2023 года в Лондоне, затем продолжились в юго-восточной Англии, Франции и Турции. В июле производство приостановили из-за забастовки SAG-AFTRA, но в декабре работа возобновилась. На финальных этапах съемки продолжались в условиях строгой секретности.

Что еще посмотреть с Рами Малеком

«Мистер Робот»

  • Год выхода: 2015-2019;
  • Жанры: триллер, драма, криминал;
  • Рейтинг на Кинопоиске: 7.8;
  • Режиссеры: Сэм Эсмейл, Джим МакКэй, Триша Брок;
  • Сценаристы: Сэм Эсмейл, Джефф МакКиббен, Тед Куппер;
  • В ролях: Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Мартин Вальстрем, Портия Даблдэй, Майкл Кристофер, Грейс Гаммер.

Сериал в жанре психологического триллера, рассказывающий историю Эллиота Олдерсона (Рами Малек) — молодого человека, живущего в Нью-Йорке. Он работает инженером по кибербезопасности в компании Allsafe, но страдает от социальной тревожности, диссоциативного расстройства личности, клинической депрессии и наркозависимости.

Его взгляд на мир искажен паранойей и иллюзиями, а единственный способ наладить связь с людьми, — это хакерство. После того как Эллиота вербует загадочный анархист, известный как Мистер Робот, он присоединяется к хакерской группе fsociety. Их главная цель — стереть все потребительские долги, взломав одну из крупнейших корпораций мира.

«Оппенгеймер»

  • Год выхода: 2023;
  • Жанры: биография, драма, история;
  • Рейтинг на Кинопоиске: 8.1;
  • Режиссер: Кристофер Нолан;
  • Сценаристы: Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин;
  • В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Дэвид Крамхолц, Бенни Сэфди.

Биографическая драма, снятая, написанная и спродюсированная Кристофером Ноланом.

Фильм рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, выдающегося американского физика-теоретика, сыгравшего ключевую роль в разработке первых ядерных вооружений во время Второй мировой войны. Основанный на биографии «Американский Прометей» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, фильм охватывает научную деятельность Оппенгеймера, период его руководства Лос-Аламосской лабораторией и слушание по его делу о безопасности в 1954 году.

Малек играет роль физика-ядерщика Дэвида Хилла.

«Мотылек»

  • Год выхода: 2017;
  • Жанры: драма, криминал, приключения, биография;
  • Рейтинг на Кинопоиске: 7.9;
  • Режиссер: Михаэль Ноер;
  • Сценаристы: Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.;
  • В ролях: Чарли Ханнэм, Рами Малек, Роланд Меллер, Йоэль Басман, Йорик ван Вагенинген, Майкл Соча, Кристофер Фэйрбэнк, Ив Хьюсон.

Этот фильм рассказывает историю Анри Шарьера по прозвищу Мотылек — взломщика сейфов из преступного мира Парижа, которого несправедливо обвиняют в убийстве. Несмотря на алиби от его возлюбленной Ненетт, Мотылек приговорен к пожизненному заключению в печально известной тюрьме во Французской Гвиане — месте, из которого еще никто не сбегал. На корабле, перевозящем заключенных в Южную Америку, он знакомится с эксцентричным фальшивомонетчиком Луи Дега (Рами Малек). Вскоре они становятся союзниками, и в обмен на безопасность Дега соглашается финансировать попытку побега.

«Не время умирать»

  • Год выхода: 2020;
  • Жанры: боевик, триллер, приключения;
  • Рейтинг на Кинопоиске: 7.1;
  • Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага;
  • Сценаристы: Фиби Уоллер-Бридж, Нил Первис, Роберт Уэйд;
  • В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс.

Двадцать пятый фильм в серии о Джеймсе Бонде и завершающий участие Дэниела Крейга в роли легендарного агента.

По сюжету Бонд оставляет службу в MI6 и ведет тихую жизнь, пока ЦРУ не обращается к нему с просьбой о помощи. Его миссия — найти похищенного ученого, но дело оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он сталкивается с могущественным и безжалостным противником, обладающим технологией, способной уничтожить миллионы людей (его как раз играет Рами Малек).

Фильмы и сериалы
Жутко громко и запредельно близко
Таинственная река
Август
Новичок
Матрица
Бойцовский клуб
Мотылёк
Сделано в Америке
Иллюзия обмана
Богемская рапсодия
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Выстрел в пустоту
Трансформеры: Последний рыцарь
Мистер Робот
Тоня против всех
Роберт Оппенгеймер
Роберт Литтелл
Михаэль Ноер
Адриан Мартинес
Йоэль Басман
Роланд Меллер
Марк Риссман
Триша Брок
Карли Чаикин
Нил Первис
Кен Нолан
Дэвид Крамхолц
Джулианна Николсон
Майкл Кристофер
Чарли Ханнэм
Сэм Эсмейл
Катрина Балф
Роберт Уэйд
Рэйчел Броснахэн
Ана де Армас
Джош Хартнетт
Кристиан Слейтер
Ив Хьюсон
Наоми Харрис
Рами Малек
Эмили Блант
Джон Бернтал
Кристоф Вальц
Бен Уишоу
Билли Магнуссен
Грейс Гаммер
Хью Джекман
Киллиан Мерфи
Лоренс Фишберн
Кристофер Нолан
Мэтт Дэймон
Дэниел Крейг
Ferrari
Ford
ЦРУ