Когда выйдет и о чем будет фильм «Новичок» с Рами Малеком

В апреле 2025 года в мировой прокат выйдет фильм «Новичок» (The Amateur) — захватывающий триллер о криптографе ЦРУ в исполнении Рами Малека. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме на данный момент, и рекомендует картины с участием Рами Малека, которые можно посмотреть в ожидании премьеры.

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«Новичок»: главное о фильме

Год выхода: 2025;

2025; Страны: Канада, США;

Канада, США; Жанры: боевик, триллер;

боевик, триллер; Режиссер: Джеймс Хоуз;

Джеймс Хоуз; Сценаристы: Кен Нолан, Гэри Спинелли, Роберт Литтел;

Кен Нолан, Гэри Спинелли, Роберт Литтел; В ролях: Рами Малек, Рэйчел Броснахэн, Джон Бернтал, Катрина Балф, Джулианна Николсон, Лоренс Фишберн, Адриан Мартинес, Холт Маккэллани, Марк Риссман, Алиса Хокин.

«Новичок» (другой рабочий перевод фильма — «Любитель») — один из самых ожидаемых шпионских триллеров этого года, снятый режиссером Джеймсом Хоузом. Фильм основан на одноименном романе Роберта Литтелла и является второй экранизацией после версии 1981 года. Главную роль исполнил актер Рами Малек, известный по байопику «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер Робот».

Дата выхода

Изначально планировалось, что фильм выйдет в кинотеатрах 8 ноября 2024 года, однако потом киностудия 20th Century Studios решила отложить релиз на следующий год.

По последним данным, премьера назначена на 11 апреля 2025 года. Интересно, что в тот же день в мировой прокат выйдет триллер «Падение» (Drop) со звездой «Белого лотоса» Мэган Фэйхи в главной роли — посмотрим, кто окажется успешнее в прокате.

Мировая премьера фильма «Новичок» запланирована на 11 апреля 2025 года.

Покажут ли «Новичка» в российских кинотеатрах — неизвестно. Возможно, фильм удастся посмотреть в рамках так называемого серого проката. Именно так показывали другие голливудские премьеры: например, «Оппенгеймера» и «Барби».

Сюжет

Главный герой Чарльз Хеллер (Рами Малек) — талантливый криптограф ЦРУ, ведущий размеренную и предсказуемую жизнь в штаб-квартире агентства в Лэнгли. Его мир рушится, когда жена Сара (Рэйчел Броснахэн) уходит из жизни в результате террористической атаки в Лондоне. Встревоженный бездействием своего руководства, Хеллер осознает, что ЦРУ не собирается предпринимать ответных действий из-за внутренних бюрократических ограничений и политических соображений.

Обуреваемый жаждой справедливости, он шантажирует агентство, требуя подготовить его в качестве полевого оперативника. Несмотря на отсутствие боевого опыта, он проходит жесткую тренировку, во время которой раскрываются его скрытые способности. Используя навыки криптографии, он разрабатывает план мести и выходит на след преступников. С этого момента его ждет сложный путь, полный опасностей, предательств и неожиданных союзников.

Трейлер

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Актерский состав

Главную роль в фильме исполнили Рами Малек и Рэйчел Броснахэн — звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел. Также в картине снялись:

Лоренс Фишберн («Матрица», «Таинственная река»);

Катрина Балф («Белфаст», «Иллюзия обмана»);

Джон Бернтал («Ford против Ferrari», «Выстрел в пустоту»);

Холт Маккэллани («Гнев человеческий», «Бойцовский клуб»);

Джулианна Николсон («Август», «Тоня против всех»);

Адриан Мартинес («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Жутко громко и запредельно близко»).

Производство

Работа над фильмом началась еще в 2006 году — тогда предполагалось, что главную роль исполнит Хью Джекман. Однако проект был отложен. В 2023 году кинокомпания 20th Century Studios вновь запустила производство, а режиссерское кресло занял Джеймс Хоуз. Сценарий написали Кен Нолан («Трансформеры: Последний рыцарь») и Гэри Спинелли («Сделано в Америке»), адаптировав историю под текущие реалии.

По словам режиссера Хоуза, создатели картины обращались к первоисточнику, чтобы передать его дух, но все же сделали фильм актуальным для современных зрителей. Рами Малек выступил также исполнительным продюсером проекта.

Съемки стартовали в июне 2023 года в Лондоне, затем продолжились в юго-восточной Англии, Франции и Турции. В июле производство приостановили из-за забастовки SAG-AFTRA, но в декабре работа возобновилась. На финальных этапах съемки продолжались в условиях строгой секретности.

Что еще посмотреть с Рами Малеком

Год выхода: 2015-2019;

2015-2019; Жанры: триллер, драма, криминал;

триллер, драма, криминал; Рейтинг на Кинопоиске: 7.8;

7.8; Режиссеры: Сэм Эсмейл, Джим МакКэй, Триша Брок;

Сэм Эсмейл, Джим МакКэй, Триша Брок; Сценаристы: Сэм Эсмейл, Джефф МакКиббен, Тед Куппер;

Сэм Эсмейл, Джефф МакКиббен, Тед Куппер; В ролях: Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Мартин Вальстрем, Портия Даблдэй, Майкл Кристофер, Грейс Гаммер.

Сериал в жанре психологического триллера, рассказывающий историю Эллиота Олдерсона (Рами Малек) — молодого человека, живущего в Нью-Йорке. Он работает инженером по кибербезопасности в компании Allsafe, но страдает от социальной тревожности, диссоциативного расстройства личности, клинической депрессии и наркозависимости.

Его взгляд на мир искажен паранойей и иллюзиями, а единственный способ наладить связь с людьми, — это хакерство. После того как Эллиота вербует загадочный анархист, известный как Мистер Робот, он присоединяется к хакерской группе fsociety. Их главная цель — стереть все потребительские долги, взломав одну из крупнейших корпораций мира.

«Оппенгеймер»

Год выхода: 2023;

2023; Жанры: биография, драма, история;

биография, драма, история; Рейтинг на Кинопоиске: 8.1;

8.1; Режиссер: Кристофер Нолан;

Кристофер Нолан; Сценаристы: Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин;

Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин; В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Дэвид Крамхолц, Бенни Сэфди.

Биографическая драма, снятая, написанная и спродюсированная Кристофером Ноланом.

Фильм рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, выдающегося американского физика-теоретика, сыгравшего ключевую роль в разработке первых ядерных вооружений во время Второй мировой войны. Основанный на биографии «Американский Прометей» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, фильм охватывает научную деятельность Оппенгеймера, период его руководства Лос-Аламосской лабораторией и слушание по его делу о безопасности в 1954 году.

Малек играет роль физика-ядерщика Дэвида Хилла.

Год выхода: 2017;

2017; Жанры: драма, криминал, приключения, биография;

драма, криминал, приключения, биография; Рейтинг на Кинопоиске: 7.9;

7.9; Режиссер: Михаэль Ноер;

Михаэль Ноер; Сценаристы: Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.;

Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.; В ролях: Чарли Ханнэм, Рами Малек, Роланд Меллер, Йоэль Басман, Йорик ван Вагенинген, Майкл Соча, Кристофер Фэйрбэнк, Ив Хьюсон.

Этот фильм рассказывает историю Анри Шарьера по прозвищу Мотылек — взломщика сейфов из преступного мира Парижа, которого несправедливо обвиняют в убийстве. Несмотря на алиби от его возлюбленной Ненетт, Мотылек приговорен к пожизненному заключению в печально известной тюрьме во Французской Гвиане — месте, из которого еще никто не сбегал. На корабле, перевозящем заключенных в Южную Америку, он знакомится с эксцентричным фальшивомонетчиком Луи Дега (Рами Малек). Вскоре они становятся союзниками, и в обмен на безопасность Дега соглашается финансировать попытку побега.

«Не время умирать»

Год выхода: 2020;

2020; Жанры: боевик, триллер, приключения;

боевик, триллер, приключения; Рейтинг на Кинопоиске: 7.1;

7.1; Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага;

Кэри Дзедзи Фукунага; Сценаристы: Фиби Уоллер-Бридж, Нил Первис, Роберт Уэйд;

Фиби Уоллер-Бридж, Нил Первис, Роберт Уэйд; В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс.

Двадцать пятый фильм в серии о Джеймсе Бонде и завершающий участие Дэниела Крейга в роли легендарного агента.

По сюжету Бонд оставляет службу в MI6 и ведет тихую жизнь, пока ЦРУ не обращается к нему с просьбой о помощи. Его миссия — найти похищенного ученого, но дело оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он сталкивается с могущественным и безжалостным противником, обладающим технологией, способной уничтожить миллионы людей (его как раз играет Рами Малек).