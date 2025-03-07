Когда выйдет и о чем будет фильм «Новичок» с Рами Малеком

Фильм «Новичок», 2025 год: дата выхода, актеры, сюжет
В апреле 2025 года в мировой прокат выйдет фильм «Новичок» (The Amateur) — захватывающий триллер о криптографе ЦРУ в исполнении Рами Малека. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме на данный момент, и рекомендует картины с участием Рами Малека, которые можно посмотреть в ожидании премьеры.
«Новичок»: главное о фильме
- Год выхода: 2025;
- Страны: Канада, США;
- Жанры: боевик, триллер;
- Режиссер: Джеймс Хоуз;
- Сценаристы: Кен Нолан, Гэри Спинелли, Роберт Литтел;
- В ролях: Рами Малек, Рэйчел Броснахэн, Джон Бернтал, Катрина Балф, Джулианна Николсон, Лоренс Фишберн, Адриан Мартинес, Холт Маккэллани, Марк Риссман, Алиса Хокин.
«Новичок» (другой рабочий перевод фильма — «Любитель») — один из самых ожидаемых шпионских триллеров этого года, снятый режиссером Джеймсом Хоузом. Фильм основан на одноименном романе Роберта Литтелла и является второй экранизацией после версии 1981 года. Главную роль исполнил актер Рами Малек, известный по байопику «Богемская рапсодия» и сериалу «Мистер Робот».
Дата выхода
Изначально планировалось, что фильм выйдет в кинотеатрах 8 ноября 2024 года, однако потом киностудия 20th Century Studios решила отложить релиз на следующий год.
По последним данным, премьера назначена на 11 апреля 2025 года. Интересно, что в тот же день в мировой прокат выйдет триллер «Падение» (Drop) со звездой «Белого лотоса» Мэган Фэйхи в главной роли — посмотрим, кто окажется успешнее в прокате.
Мировая премьера фильма «Новичок» запланирована на 11 апреля 2025 года.
Покажут ли «Новичка» в российских кинотеатрах — неизвестно. Возможно, фильм удастся посмотреть в рамках так называемого серого проката. Именно так показывали другие голливудские премьеры: например, «Оппенгеймера» и «Барби».
Сюжет
Главный герой Чарльз Хеллер (Рами Малек) — талантливый криптограф ЦРУ, ведущий размеренную и предсказуемую жизнь в штаб-квартире агентства в Лэнгли. Его мир рушится, когда жена Сара (Рэйчел Броснахэн) уходит из жизни в результате террористической атаки в Лондоне. Встревоженный бездействием своего руководства, Хеллер осознает, что ЦРУ не собирается предпринимать ответных действий из-за внутренних бюрократических ограничений и политических соображений.
Обуреваемый жаждой справедливости, он шантажирует агентство, требуя подготовить его в качестве полевого оперативника. Несмотря на отсутствие боевого опыта, он проходит жесткую тренировку, во время которой раскрываются его скрытые способности. Используя навыки криптографии, он разрабатывает план мести и выходит на след преступников. С этого момента его ждет сложный путь, полный опасностей, предательств и неожиданных союзников.
Трейлер
Актерский состав
Главную роль в фильме исполнили Рами Малек и Рэйчел Броснахэн — звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел. Также в картине снялись:
- Лоренс Фишберн («Матрица», «Таинственная река»);
- Катрина Балф («Белфаст», «Иллюзия обмана»);
- Джон Бернтал («Ford против Ferrari», «Выстрел в пустоту»);
- Холт Маккэллани («Гнев человеческий», «Бойцовский клуб»);
- Джулианна Николсон («Август», «Тоня против всех»);
- Адриан Мартинес («Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Жутко громко и запредельно близко»).
Производство
Работа над фильмом началась еще в 2006 году — тогда предполагалось, что главную роль исполнит Хью Джекман. Однако проект был отложен. В 2023 году кинокомпания 20th Century Studios вновь запустила производство, а режиссерское кресло занял Джеймс Хоуз. Сценарий написали Кен Нолан («Трансформеры: Последний рыцарь») и Гэри Спинелли («Сделано в Америке»), адаптировав историю под текущие реалии.
По словам режиссера Хоуза, создатели картины обращались к первоисточнику, чтобы передать его дух, но все же сделали фильм актуальным для современных зрителей. Рами Малек выступил также исполнительным продюсером проекта.
Съемки стартовали в июне 2023 года в Лондоне, затем продолжились в юго-восточной Англии, Франции и Турции. В июле производство приостановили из-за забастовки SAG-AFTRA, но в декабре работа возобновилась. На финальных этапах съемки продолжались в условиях строгой секретности.
Что еще посмотреть с Рами Малеком
«Мистер Робот»
- Год выхода: 2015-2019;
- Жанры: триллер, драма, криминал;
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.8;
- Режиссеры: Сэм Эсмейл, Джим МакКэй, Триша Брок;
- Сценаристы: Сэм Эсмейл, Джефф МакКиббен, Тед Куппер;
- В ролях: Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Мартин Вальстрем, Портия Даблдэй, Майкл Кристофер, Грейс Гаммер.
Сериал в жанре психологического триллера, рассказывающий историю Эллиота Олдерсона (Рами Малек) — молодого человека, живущего в Нью-Йорке. Он работает инженером по кибербезопасности в компании Allsafe, но страдает от социальной тревожности, диссоциативного расстройства личности, клинической депрессии и наркозависимости.
Его взгляд на мир искажен паранойей и иллюзиями, а единственный способ наладить связь с людьми, — это хакерство. После того как Эллиота вербует загадочный анархист, известный как Мистер Робот, он присоединяется к хакерской группе fsociety. Их главная цель — стереть все потребительские долги, взломав одну из крупнейших корпораций мира.
«Оппенгеймер»
- Год выхода: 2023;
- Жанры: биография, драма, история;
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.1;
- Режиссер: Кристофер Нолан;
- Сценаристы: Кристофер Нолан, Кай Берд, Мартин Шервин;
- В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Дэвид Крамхолц, Бенни Сэфди.
Биографическая драма, снятая, написанная и спродюсированная Кристофером Ноланом.
Фильм рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, выдающегося американского физика-теоретика, сыгравшего ключевую роль в разработке первых ядерных вооружений во время Второй мировой войны. Основанный на биографии «Американский Прометей» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, фильм охватывает научную деятельность Оппенгеймера, период его руководства Лос-Аламосской лабораторией и слушание по его делу о безопасности в 1954 году.
Малек играет роль физика-ядерщика Дэвида Хилла.
«Мотылек»
- Год выхода: 2017;
- Жанры: драма, криминал, приключения, биография;
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9;
- Режиссер: Михаэль Ноер;
- Сценаристы: Аарон Гузиковский, Далтон Трамбо, Лоренцо Семпл мл.;
- В ролях: Чарли Ханнэм, Рами Малек, Роланд Меллер, Йоэль Басман, Йорик ван Вагенинген, Майкл Соча, Кристофер Фэйрбэнк, Ив Хьюсон.
Этот фильм рассказывает историю Анри Шарьера по прозвищу Мотылек — взломщика сейфов из преступного мира Парижа, которого несправедливо обвиняют в убийстве. Несмотря на алиби от его возлюбленной Ненетт, Мотылек приговорен к пожизненному заключению в печально известной тюрьме во Французской Гвиане — месте, из которого еще никто не сбегал. На корабле, перевозящем заключенных в Южную Америку, он знакомится с эксцентричным фальшивомонетчиком Луи Дега (Рами Малек). Вскоре они становятся союзниками, и в обмен на безопасность Дега соглашается финансировать попытку побега.
«Не время умирать»
- Год выхода: 2020;
- Жанры: боевик, триллер, приключения;
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.1;
- Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага;
- Сценаристы: Фиби Уоллер-Бридж, Нил Первис, Роберт Уэйд;
- В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс.
Двадцать пятый фильм в серии о Джеймсе Бонде и завершающий участие Дэниела Крейга в роли легендарного агента.
По сюжету Бонд оставляет службу в MI6 и ведет тихую жизнь, пока ЦРУ не обращается к нему с просьбой о помощи. Его миссия — найти похищенного ученого, но дело оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он сталкивается с могущественным и безжалостным противником, обладающим технологией, способной уничтожить миллионы людей (его как раз играет Рами Малек).