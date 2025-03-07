Милош Бикович представил фильм «Изоляция»

Сербский триллер "Изоляция" на фестивале "Дух огня" представил актер Милош Бикович, сыгравший в киноленте главную роль и выступивший в качестве продюсера картины, передает корреспондент ТАСС.

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«Я начал продюсировать в 2016 году, — сказал Бикович на творческом вечере после показа фильма. — Это началось с проектов "Балканский рубеж" и "Отель Белград».

Бикович добавил, что одновременно быть актером и продюсером тяжело и необычно, "потому что надо одновременно быть на площадке и играть перед камерой, и между дублями отвечать на вопросы спонсора". По его словам, в такие моменты происходит разделение личности и "легкая шизофрения".

Фильм рассказывает историю биолога-исследователя, который прибывает на далекую научную станцию в горах, чтобы изучать дикую природу. Поначалу эта работа кажется молодому человеку идеальной, чтобы отдохнуть от цивилизации, однако вскоре начинает происходить что-то странное.

По ночам Йован слышит непонятные звуки, получает загадочные телефонные звонки, а камера фиксирует чей-то силуэт. Изоляция и заброшенные места вокруг начинают сводить героя с ума, погружая его в паранойю и сталкивая с ужасающей правдой.

Также в фильме сыграли, в частности, Аница Добра, Милутин Дапчевич, Матеа Милосавлевич.