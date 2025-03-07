В Югре планируют снять фильм о советском открывателе нефти

Ханты-Мансийский автономный округ планирует снять фильм о легендарном основателе тюменской школы геологии, открывателе нефтяной провинции в Югре Фармане Салманове. Соответствующий запрос - на кино о человеке труда - есть у власти и нефтегазовой отрасли, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", который проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

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Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе по добыче газа в РФ), занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объему промышленного производства, производству электроэнергии, инвестиций в основной капитал. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры.

«Сегодня нужно про человека труда рассказывать понятным языком. <…> Как сделать так, чтобы захотел человек (идти в рабочие профессии и в нефтегазовую сферу) - вот это, мне кажется, задача, которая сегодня стоит перед нами и перед кино. У нас есть история, которой мы гордимся - сделать замечательное кино про подвиг Фармана Салманова, который шел наперекор всему и доказывал, что нефть в Западной Сибири есть. Благодаря его труду открыли тут нефть и это стало нефтегазовой провинцией, одной из ведущих в мире. Запрос [на такой фильм, прославляющий человека труда] у отрасли сегодня точно есть, как и у органов власти», — отметил Кухарук в ходе пленарной сессии "Кино и недра. В поисках героя нового времени".

В свою очередь начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль сообщил, что Югра должна стать местом для постоянных съемок фильмов, а одним из них может выступить о Салманове.

«Нужно подумать, как сделать так, чтобы вся Югра появилась в качестве места съемок фильмов. В зимнее время здесь можно прекрасно снимать кино, поскольку хорошая погода, не так холодно, как на Ямале. <…> Если сделать хороший сценарий про Салманова, то хороший будет фильм. <…> Салманов - это первопроходец, человек, который [действовал] вопреки всему. Это наш Королев, как в космосе», — отметил он.

Фарман Салманов - крупнейший специалист в области геологии, один из самых известных в мире ученых и практиков-геологов, более 30 лет отдавший работе в Западной Сибири. В 1970-80-е годы руководил крупными геолого-поисковыми работами, оставив в наследство 150 нефтяных и газовых месторождений как вклад в развитие экономики страны и Тюменской области, среди которых уникальные Уренгойское и Ямбургское. 21 марта 1961 года забил первый нефтяной фонтан в районе нынешнего города Мегион на территории современной Югры. Открытие сделала геологоразведочная экспедиция под руководством Салманова.

О кинофестивале

XXIII фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в этом году проходит с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Режиссером церемоний открытия и закрытия кинофестиваля выступил актер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) оперы и балеты Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти. Ключевыми событиями деловой программы стали пленарные сессии, посвященные, в частности, вопросам развития инфраструктуры кинопроизводства, формирования кинокластеров в странах БРИКС. Образовательная программа состоится в формате интенсива и лекций с ведущими экспертами киноиндустрии. Отдельный блок фестиваля посвящен предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.

ТАСС - стратегический информационный партнер фестиваля.