Сериал «Павел. Первый и последний», 2025 год: сюжет, актеры и роли

В конце февраля 2025 года состоялась премьера сериала «Павел. Первый и последний» — первые серии уже можно посмотреть онлайн. Проект посвящен жизни и правлению Павла I — одного из самых неоднозначных российских императоров. «Лента.ру» рассказывает главное о сериале: даты выхода эпизодов, какой сюжет, кто исполнил главные роли, где можно посмотреть.

Почему вам стоит посмотреть сериал «Павел. Первый и последний»
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Главное о сериале

Даты выхода эпизодов

Первые эпизоды сериала «Павел. Первый и последний» уже доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER, на «Кинопоиске» и на сайте «Кино1ТВ». Серии продолжат выходить каждую пятницу.

График выхода серий сериала «Павел. Первый и последний»:

  • 1 и 2 серии — 28 февраля;
  • 3 серия — 7 марта;
  • 4 серия — 14 марта;
  • 5 серия — 21 марта;
  • 6 серия — 28 марта;
  • 7 серия — 4 апреля;
  • 8 серия — 11 апреля;
  • 9 серия — 18 апреля;
  • 10 серия — 25 апреля;
  • 11 серия — 2 мая;
  • 12 серия — 9 мая.

Сериал также покажут на Первом канале: ожидается, что он выйдет в эфир вскоре после премьеры последнего эпизода в онлайн-кинотеатре.

Трейлер

Сюжет

«Павел. Первый и последний» — сериал об одном из самых противоречивых правителей Российской империи.

История правления императора Павла I

Павел I взошел на престол в 1796 году и оставался у власти четыре года, четыре месяца и четыре дня. Став правителем, он сразу попытался отменить введенные его матерью Екатериной II указы, изменить порядки в армии и ограничить своеволие дворянства. Он запретил:

  • ввоз книг из других стран;
  • танцы;
  • некоторые виды и фасоны одежды;
  • некоторые прически.

Историки отмечают, что Павел I вел бессистемную внешнюю политику: союзники Российской империи в Европе постоянно менялись. Такое правление вызывало недовольство в разных слоях населения, и вскоре против императора начал формироваться заговор. Его воплотили в жизнь 11 марта 1801 года (23 марта по новому стилю): Павла I задушили в его собственной спальне, когда тот отказался отречься от престола.

В синопсисе к сериалу сказано, что, хотя у Павла I и сформировалась репутация самодура и безумца, «за маской императора скрывалась трагичная судьба человека». Там также уточнили, что его представление о справедливости и счастливом народе сильно отличалось от того, какое имела его мать.

Действие сериала о Павле I происходит незадолго до конца эпохи правления Екатерины II. Наследник давно ждет момента, когда сможет занять престол, и постоянно конфликтует с матерью, в том числе из-за попыток разобраться в причинах смерти своего отца Петра III.

Сама императрица тем временем планирует оставить Павла I без престола, передав власть своему внуку Александру. Фавориты императрицы и дворянство также выступают против правления законного наследника.

По словам режиссера Александра Котта, сериал рассказывает не про человека, который стремится к власти и получает ее, а про отношения Павла I и его матери «за кулисами».

«И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание. При этом сериал — не философские размышления на тему решений Павла, это его история жизни от пяти лет до самого конца», — отметил Котт.

Он добавил, что главным триггером сюжета станет расследование Павла смерти его отца: он пытается понять, был ли он убит, и если да, то кем.

Производство

Работа над проектом началась в 2022 году. Фильм получил поддержку Института развития интернета, Первого канала и финансирование от государства. Однако с реализацией задуманного возникли сложности — из-за того, что ответственные за съемки студии несколько раз менялись. В результате проект достался компании LOOK FILM.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове Великом в 2024 году.

Большую часть сцен снимали в столицах, а также в Выборге и других городах Ленинградской области. В Ростове же снимали в основном сцены с массовкой. Кроме того, в кадре можно увидеть местный музей-заповедник и Соборную площадь.

Оригинальную идею придумал сценарист Ариф Алиев, который ранее работал над сериалом «Екатерина» — масштабной исторической сагой об императрице Екатерине Великой. Также над сценарием сериала «Павел. Первый и последний» трудилась Елена Лисасина: она приложила руку к созданию «Екатерины» и еще одного исторического проекта — «Александр I».

Режиссером сериала стал Александр Котт, известный по проектам «Седьмая Симфония» и «Последствия».

Актеры и роли

Главную роль в сериале исполнил Денис Власенко. По его словам, он был рад получить такой шанс, потому что «сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе».

«Тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху. Абсолютно не пожалел, я в полном восхищении от невероятных кадров "Павла I", которые уже видел на съемках», — Денис Власенко, актер, исполнитель главной роли в сериале «Павел. Первый и последний».

Роль Павла I в детстве исполнил юный Максимилиан Кутузов — этот проект стал первым в карьере девятилетнего актера.

Также в сериале снимались:

Фильмы и сериалы
Бандитский Петербург 2: Адвокат
Конец света
По щучьему веленью
За кулисами
Последствия
Дурак
История одного назначения
Марьяна Кирсанова
Александр Чевычелов
Денис Власенко
Ариф Алиев
Полина Филоненко
Сергей Барковский
Кирилл Кяро
Сергей Калужанов
Екатерина Воронцова
Ольга Бодрова
Никита Панин
Григорий Орлов
Евгений Харитонов
Наталья Суркова
Александр Плотников
Алексей Барабаш
Артем Крылов
Константин Эрнст
Владимир Стеклов
Александр Котт
Институт развития интернета
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