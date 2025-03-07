Почему вам стоит посмотреть сериал «Павел. Первый и последний»

В конце февраля 2025 года состоялась премьера сериала «Павел. Первый и последний» — первые серии уже можно посмотреть онлайн. Проект посвящен жизни и правлению Павла I — одного из самых неоднозначных российских императоров. «Лента.ру» рассказывает главное о сериале: даты выхода эпизодов, какой сюжет, кто исполнил главные роли, где можно посмотреть.

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Главное о сериале

Даты выхода эпизодов

Первые эпизоды сериала «Павел. Первый и последний» уже доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER, на «Кинопоиске» и на сайте «Кино1ТВ». Серии продолжат выходить каждую пятницу.

График выхода серий сериала «Павел. Первый и последний»:

1 и 2 серии — 28 февраля;

3 серия — 7 марта;

4 серия — 14 марта;

5 серия — 21 марта;

6 серия — 28 марта;

7 серия — 4 апреля;

8 серия — 11 апреля;

9 серия — 18 апреля;

10 серия — 25 апреля;

11 серия — 2 мая;

12 серия — 9 мая.

Сериал также покажут на Первом канале: ожидается, что он выйдет в эфир вскоре после премьеры последнего эпизода в онлайн-кинотеатре.

Трейлер

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Сюжет

«Павел. Первый и последний» — сериал об одном из самых противоречивых правителей Российской империи.

История правления императора Павла I

Павел I взошел на престол в 1796 году и оставался у власти четыре года, четыре месяца и четыре дня. Став правителем, он сразу попытался отменить введенные его матерью Екатериной II указы, изменить порядки в армии и ограничить своеволие дворянства. Он запретил:

ввоз книг из других стран;

танцы;

некоторые виды и фасоны одежды;

некоторые прически.

Историки отмечают, что Павел I вел бессистемную внешнюю политику: союзники Российской империи в Европе постоянно менялись. Такое правление вызывало недовольство в разных слоях населения, и вскоре против императора начал формироваться заговор. Его воплотили в жизнь 11 марта 1801 года (23 марта по новому стилю): Павла I задушили в его собственной спальне, когда тот отказался отречься от престола.

В синопсисе к сериалу сказано, что, хотя у Павла I и сформировалась репутация самодура и безумца, «за маской императора скрывалась трагичная судьба человека». Там также уточнили, что его представление о справедливости и счастливом народе сильно отличалось от того, какое имела его мать.

Действие сериала о Павле I происходит незадолго до конца эпохи правления Екатерины II. Наследник давно ждет момента, когда сможет занять престол, и постоянно конфликтует с матерью, в том числе из-за попыток разобраться в причинах смерти своего отца Петра III.

Сама императрица тем временем планирует оставить Павла I без престола, передав власть своему внуку Александру. Фавориты императрицы и дворянство также выступают против правления законного наследника.

По словам режиссера Александра Котта, сериал рассказывает не про человека, который стремится к власти и получает ее, а про отношения Павла I и его матери «за кулисами».

«И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание. При этом сериал — не философские размышления на тему решений Павла, это его история жизни от пяти лет до самого конца», — отметил Котт.

Он добавил, что главным триггером сюжета станет расследование Павла смерти его отца: он пытается понять, был ли он убит, и если да, то кем.

Производство

Работа над проектом началась в 2022 году. Фильм получил поддержку Института развития интернета, Первого канала и финансирование от государства. Однако с реализацией задуманного возникли сложности — из-за того, что ответственные за съемки студии несколько раз менялись. В результате проект достался компании LOOK FILM.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове Великом в 2024 году.

Большую часть сцен снимали в столицах, а также в Выборге и других городах Ленинградской области. В Ростове же снимали в основном сцены с массовкой. Кроме того, в кадре можно увидеть местный музей-заповедник и Соборную площадь.

Оригинальную идею придумал сценарист Ариф Алиев, который ранее работал над сериалом «Екатерина» — масштабной исторической сагой об императрице Екатерине Великой. Также над сценарием сериала «Павел. Первый и последний» трудилась Елена Лисасина: она приложила руку к созданию «Екатерины» и еще одного исторического проекта — «Александр I».

Режиссером сериала стал Александр Котт, известный по проектам «Седьмая Симфония» и «Последствия».

Актеры и роли

Главную роль в сериале исполнил Денис Власенко. По его словам, он был рад получить такой шанс, потому что «сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе».

«Тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху. Абсолютно не пожалел, я в полном восхищении от невероятных кадров "Павла I", которые уже видел на съемках», — Денис Власенко, актер, исполнитель главной роли в сериале «Павел. Первый и последний».

Роль Павла I в детстве исполнил юный Максимилиан Кутузов — этот проект стал первым в карьере девятилетнего актера.

Также в сериале снимались: