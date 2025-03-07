Почему вам стоит посмотреть сериал «Павел. Первый и последний»

Сериал «Павел. Первый и последний», 2025 год: сюжет, актеры и роли
В конце февраля 2025 года состоялась премьера сериала «Павел. Первый и последний» — первые серии уже можно посмотреть онлайн. Проект посвящен жизни и правлению Павла I — одного из самых неоднозначных российских императоров. «Лента.ру» рассказывает главное о сериале: даты выхода эпизодов, какой сюжет, кто исполнил главные роли, где можно посмотреть.
Главное о сериале
- Страна: Россия.
- Жанр: история, биография, драма.
- Режиссер: Александр Котт.
- Сценарий: Ариф Алиев, Елена Лисасина, Сергей Калужанов и другие.
- Продюсер: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Александр Плотников и другие.
- Год производства: 2025.
- Актеры: Денис Власенко, Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов и другие.
- Количество сезонов: 1.
- Количество эпизодов: 12.
- Длительность эпизодов: 50 минут.
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,5.
- Рейтинг на IMDb: 9,0.
Даты выхода эпизодов
Первые эпизоды сериала «Павел. Первый и последний» уже доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER, на «Кинопоиске» и на сайте «Кино1ТВ». Серии продолжат выходить каждую пятницу.
График выхода серий сериала «Павел. Первый и последний»:
- 1 и 2 серии — 28 февраля;
- 3 серия — 7 марта;
- 4 серия — 14 марта;
- 5 серия — 21 марта;
- 6 серия — 28 марта;
- 7 серия — 4 апреля;
- 8 серия — 11 апреля;
- 9 серия — 18 апреля;
- 10 серия — 25 апреля;
- 11 серия — 2 мая;
- 12 серия — 9 мая.
Сериал также покажут на Первом канале: ожидается, что он выйдет в эфир вскоре после премьеры последнего эпизода в онлайн-кинотеатре.
Трейлер
Сюжет
«Павел. Первый и последний» — сериал об одном из самых противоречивых правителей Российской империи.
История правления императора Павла I
Павел I взошел на престол в 1796 году и оставался у власти четыре года, четыре месяца и четыре дня. Став правителем, он сразу попытался отменить введенные его матерью Екатериной II указы, изменить порядки в армии и ограничить своеволие дворянства. Он запретил:
- ввоз книг из других стран;
- танцы;
- некоторые виды и фасоны одежды;
- некоторые прически.
Историки отмечают, что Павел I вел бессистемную внешнюю политику: союзники Российской империи в Европе постоянно менялись. Такое правление вызывало недовольство в разных слоях населения, и вскоре против императора начал формироваться заговор. Его воплотили в жизнь 11 марта 1801 года (23 марта по новому стилю): Павла I задушили в его собственной спальне, когда тот отказался отречься от престола.
В синопсисе к сериалу сказано, что, хотя у Павла I и сформировалась репутация самодура и безумца, «за маской императора скрывалась трагичная судьба человека». Там также уточнили, что его представление о справедливости и счастливом народе сильно отличалось от того, какое имела его мать.
Действие сериала о Павле I происходит незадолго до конца эпохи правления Екатерины II. Наследник давно ждет момента, когда сможет занять престол, и постоянно конфликтует с матерью, в том числе из-за попыток разобраться в причинах смерти своего отца Петра III.
Сама императрица тем временем планирует оставить Павла I без престола, передав власть своему внуку Александру. Фавориты императрицы и дворянство также выступают против правления законного наследника.
По словам режиссера Александра Котта, сериал рассказывает не про человека, который стремится к власти и получает ее, а про отношения Павла I и его матери «за кулисами».
«И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание. При этом сериал — не философские размышления на тему решений Павла, это его история жизни от пяти лет до самого конца», — отметил Котт.
Он добавил, что главным триггером сюжета станет расследование Павла смерти его отца: он пытается понять, был ли он убит, и если да, то кем.
Производство
Работа над проектом началась в 2022 году. Фильм получил поддержку Института развития интернета, Первого канала и финансирование от государства. Однако с реализацией задуманного возникли сложности — из-за того, что ответственные за съемки студии несколько раз менялись. В результате проект достался компании LOOK FILM.
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове Великом в 2024 году.
Большую часть сцен снимали в столицах, а также в Выборге и других городах Ленинградской области. В Ростове же снимали в основном сцены с массовкой. Кроме того, в кадре можно увидеть местный музей-заповедник и Соборную площадь.
Оригинальную идею придумал сценарист Ариф Алиев, который ранее работал над сериалом «Екатерина» — масштабной исторической сагой об императрице Екатерине Великой. Также над сценарием сериала «Павел. Первый и последний» трудилась Елена Лисасина: она приложила руку к созданию «Екатерины» и еще одного исторического проекта — «Александр I».
Режиссером сериала стал Александр Котт, известный по проектам «Седьмая Симфония» и «Последствия».
Актеры и роли
Главную роль в сериале исполнил Денис Власенко. По его словам, он был рад получить такой шанс, потому что «сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе».
«Тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху. Абсолютно не пожалел, я в полном восхищении от невероятных кадров "Павла I", которые уже видел на съемках», — Денис Власенко, актер, исполнитель главной роли в сериале «Павел. Первый и последний».
Роль Павла I в детстве исполнил юный Максимилиан Кутузов — этот проект стал первым в карьере девятилетнего актера.
Также в сериале снимались:
- Наталья Суркова («Дурак», «Долгий путь домой») — Екатерина II;
- Алексей Барабаш («О чем говорят мужчины. Продолжение», «Натали и Александр») — Григорий Орлов;
- Кирилл Кяро («Далекие близкие», «Вне зоны доступа») — Пален;
- Александр Чевычелов («Только по любви», «Молодежка») — Николай Архаров;
- Владимир Стеклов («Дело», «Годунов») — Никита Панин;
- Полина Филоненко («Преступление и наказание», «Саша и Питер») — Екатерина Воронцова;
- Артем Крылов («Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», «Серебряный волк») — Платон Зубов;
- Евгений Харитонов («История одного назначения», «Мастер и Маргарита») — Емельян Пугачев;
- Ольга Бодрова («Страсти по Матвею», «Конец света») — Мария Федоровна;
- Сергей Барковский («Серебряные коньки», «Бандитский Петербург 2: Адвокат») — Безбородко;
- Дарья Алыпова («Подольские курсанты», «Седьмая симфония») — Наталья;
- Дарья Коныжева («Жуки», «Трудные подростки») — Нелидова.
- Валерия Рустамова («По щучьему велению», «Майор Грм: Игра») — Екатерина, дочь Павла;
- Никита Буреев («Цветы жизни», «Игра в дочки-матери») — Александр I;
- Марьяна Кирсанова («Агент особого назначения», «Мажор») — Ландграфиня.