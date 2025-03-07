Представлены сериалы «ВИА Васильки» и «Павел. Первый и последний»

В Москве завершился четвёртый фестиваль контента стриминговых платформ Original+. На нём показали новый исторический сериал про императора России Павла I и музыкальную комедию от создателей сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Рассказываем про оба проекта.

© Кадр из трейлера

«ВИА "Васильки"»

Режиссёр: Юрий Шаров.

Юрий Шаров. В ролях: Дмитрий Харатьян, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц и другие.

Елена (Ирина Розанова), которой уже давно нездоровится, собирает у себя дома своих взрослых дочерей, чтобы зачитать им завещание. Но в этом завещании есть один важный пункт: наследство потомки получат только при условии, если исполнят заветную мечту мамы – организуют для неё концерт легендарной группы «Васильки», которая таинственным образом распалась сорок лет назад. Тогда, в 1970-х, молоденькая студентка Лена влюбилась в солиста «Васильков», и эта любовь определила всю её жизнь.

Повествование ведётся в двух временных линиях – в наши дни и в советское время. Парадоксально, что по отдельности ни одна сюжетная ветка должным образом бы не сработала: история в 1970-х была бы похожа на стандартный фильм про становление музыкальной группы, а современная линия – на непритязательную комедию вроде «Тура с Иванушками». Но в совокупности создаётся эффект как в фильме «Свет», то в разрезе разных лет мы видим одновременно и причины, и последствия, замирая в предвкушении, когда же и как именно произошёл поворотный момент в истории «Васильков».

Проект выйдет в онлайн-кинотеатреWink позже в этом году.

«Павел. Первый и последний»

Режиссёр: Александр Котт.

Александр Котт. В ролях: Денис Власенко, Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Дарья Каныжева и другие.

Трагичный портрет одного из самых неоднозначных императоров на российском престоле. История разворачивается в годы правления Екатерины II (Наталья Суркова), когда её юный сын и будущий правитель Павел (Денис Власенко) начал осмыслять ответственность и власть, что приходит с титулом правителя. Правда, до престола ему ещё долго, пока его ждут изматывающие конфликты с мамой и отчаянные попытки понять, что же на самом деле произошло с его отцом, императором Пётром III.

На фестивале Original+ «Павел. Первый и последний» получил приз за лучший кастинг. И действительно в этом сильнейшая сторона проекта: Наталья Суркова крайне убедительна в роли матёрой и бесцеремонной императрицы, Власенко не без лишнего пафоса, но всё же доблестно отыгрывает наивного юнца с амбициями оставить заметный след в истории (юнец он только поначалу, Павел будет стремительно взрослеть из серии к серии). Сам проект довольно стандартен по меркам исторических продакшенов российского производства (за сравнениями далеко идти не надо – буквально в этом же месяце на экраны вышла «Екатерина Великая» с Анной Михалковой). Общую полезность проекта с точки зрения изучения истории России в полной мере получится только после просмотра сериала целиком.

Сериал вышел в онлайн-кинотеатрах «Кино1ТВ», «Кинопоиск» и Premier с 28 февраля.