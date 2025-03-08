Продюсер рассказала о роли песни группы «Тату» в «Аноре»

В образе Юры Борисова в «Аноре» сошлись гоп-культура и «трушность», а песню «Я сошла с ума» творцы до сих пор ассоциируют с "сумасшедшими русскими", сказала в эфире НСН Елена Кипер.

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Песня группы «Тату» «Я сошла сума» неспроста попала в саундтрек фильма «Анора», поскольку она до сих пор остается манифестом, заявила в интервью НСН продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая два главных хита этой группы. Главным кинособытием недели стал триумф фильма «Анора» на церемонии вручения «Оскара», после которого в сети завирусилось видео, на котором актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн отмечают победу, танцуя под англоязычную версию песни группы «Тату» «Я сошла с ума» («All the things she said»). Кипер отметила, что не удивлена этому.

«Для меня это не стало сюрпризом, потому что в «Аноре» звучит моя песня, и я в числе авторов саундтрека. Песня «All the things she said» в принципе никак не отображает наш менталитет, она переведена с учетом зарубежного культурного кода. При этом продюсеры знают историю произведения и неспроста поставили ее в ту часть фильма, где случается ключевой поворот. «Я сошла с ума» — это крикливый и яркий манифест, который может придать сцене второй смысловой план. В «Аноре» в облике Борисова человек из России показан простым, необразованным, из разряда представителей гоп-культуры, но при этом «трушного», честного, настоящего пацана. Он способен на что угодно и даже убить может, но для него важно, чтобы было по правде, «по чесноку». В этой гоп-культуре тоже есть свой кодекс чести, и у героя Борисова это есть. Если говорить про общее ощущение, есть ли здесь трансляция через песню и этих героев облика сегодняшнего российского человека, наверное, есть», - сказала продюсер.

При этом Кипер подчеркнула, что еще 20 лет назад говорила, что хочет «Оскар».

«Приятно и неожиданно, что песня теперь звучит и в оскароносном фильме. Еще в 2004 году на одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос, а что бы еще вы хотели, я дерзко сказала: «Что я хочу еще? "Оскара" и "Грэмми"». Прошло 20 лет – и вот «Оскар», и теперь надо обозначать следующие буйки. Единственное что для меня лично удивительно - то, что спустя 20 с лишним лет эта песня в той же самой аранжировке и упаковке, с теми же самыми голосами, порой, не стареет ни секунды. Она все еще актуальна, а ее эмоциональный посыл до сих пор будоражит творцов, которые отождествляют этот образ с "сумасшедшей Россией"», - подчеркнула продюсер.

Она также рассказала, что разрешает делать обработки легендарных песен «Тату» далеко не всем музыкантам.

«Что касается обращений от музыкантов, желающих сделать свои версии песен «Тату», они поступают каждый месяц и помногу раз, но мы далеко не всем разрешаем перерабатывать эти две песни («Я сошла с ума» и «Нас не догонят» - прим. НСН), потому что так можно растерять их ценность. При этом вдвойне приятно получить в итоге сюрприз, как это было с Имани. Когда пришла ее версия песни «All the things she said» в аутентичном варианте с виолончелью, напоминающем в своем интро группу Apocalyptica, когда я ее первый раз услышала, у меня были мурашки по коже», - заключила собеседница НСН.

Фильм Шона Бейкера «Анора» получил пять «Оскаров». Кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН в этой связи, что «они все сошли с ума!»