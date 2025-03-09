Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном стартовал с 19 млн долларов в США

Как сообщают журналисты издания Variety, фантастический фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном стартовал с провальных $ 19,1 млн в США. Прогнозы экспертов подтвердились. Подобная цифра при бюджете картины в $ 150 млн сулит ей полным провал.

© Чемпионат.com

Критики и зрители также приняли ленту весьма неоднозначно. Фильму необходимо заработать как минимум $ 300 млн, чтобы начать приносить прибыль, однако достичь подобного показателя вряд ли получится.

Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

До кинотеатров России лента должна добраться 15 марта.