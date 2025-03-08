Premier отметил рост доли женщин среди режиссеров

Доля женщин в режиссерской профессии растет. В онлайн-кинотеатре Premier она достигает 25%, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

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«К 2024 году доля женщин-режиссеров среди создателей оригинальных сериалов Premier достигла 25%. Так, режиссер Мария Кравченко сняла сериал "Фарма", Анна Матисон - "Плевако", Валерия Шкирандо - "Саша и Питер"», — рассказали в пресс-службе.

Всего с момента основания онлайн-кинотеатра в 2018 году доля женщин-режиссеров среди создателей оригинальных сериалов Premier выросла на 10%, добавили в пресс-службе платформы.

Доля главных героинь в оригинальных сериалах онлайн-кинотеатра Premier к 2024 году достигла 40%, рост составил 13% по сравнению с 2018 годом. В 2024 году главные роли в сериалах Premier исполняли Аглая Тарасова ("Саша и Питер"), Светлана Иванова ("Эль Русо"), Дарья Балабанова ("Жвачка") и другие.