Какие фильмы войдут в программу Международного арктического форума

Показ фильмов «Северный полюс» и «Деревня вдов» состоится 26 и 27 марта 2025 года в рамках культурной программы Международного арктического форума (МАФ) «Арктика – территория диалога» в Мурманске. Событие посвящено актуальным вопросам жизни и развития Арктического региона России.

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Картина «Северный полюс» Александра Котта и кинокомпании «Русский Север» рассказывает о реальных событиях 1960-х годов, когда СССР и США вели холодную войну. Именно тогда первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» смогла пройти подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыть вблизи Северного полюса. В главных ролях снимались Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север.

«Пронзительный сюжет восхищает мужеством советских подводников, покоряющих неприступную Арктику. Кинолента раскрывает тесную связь между прошлым и настоящим, выделяя особое значение Арктики», – рассказали продюсеры проекта корреспонденту «ИнтерМедиа».

По словам генерального продюсера проекта, актрисы Елены Север, исследование Арктики и покорение Северного полюса по значимости можно сравнить с освоением космоса.

«Это не просто история о смелости и прорывных технологиях советских ученых, это история о людях, которые готовы были пожертвовать собой ради идеи. Наш фильм – напоминание о том, что героизм рождается не в приказах, а в сердце. Арктика имела и имеет огромное геополитическое значение для страны, для ее обороноспособности, для ее влияния в мире», – уверена она.

Режиссер Александр Котт отмечает, что картина рассказывает не только про героическое прошлое, но и про настоящее, когда даже одно решение может изменить ход истории.

«Стоит отметить, что создание исторических фильмов требует больших затрат, и, к счастью, их создатели не всегда стремятся к сиюминутной выгоде, а рассчитывают на долговременную востребованность. Такие фильмы снимаются для того, чтобы привлечь и сохранить внимание к историческому событию, не допустить его забвения, воспитать чувства патриотизма и гражданственности подрастающего поколения, почтить память героев ушедших эпох», – рассказывают продюсеры.

Документальный фильм «Деревня вдов» телерадиокомпании «Мир» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он повествует о подвиге жителей заполярного села Варзуга, все мужчины которого в годы войны ушли на фронт.

Оба фильма, вошедшие в программу МАФ, ярко отражают многогранный портрет России, подчеркивают важность сохранения истории для уверенного движения в будущее.