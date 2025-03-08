Егор Кончаловский назвал одного из самых коммерческих режиссеров

Режиссер фильмов "На Луне" и "Мой папа - вождь" Егор Кончаловский назвал Андрея Тарковского коммерческим режиссером. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС.

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«Один из самых коммерческих режиссеров, например, Андрей Тарковский. <…> Когда я учился в университете, в кинотеатрах шли авторские фильмы, и там все время крутили Тарковского», — поделился Кончаловский, отметив, что считает так потому, что до сих пор фильмы Андрея Тарковского собирают кассу.

В продолжении беседы режиссер выразил мнение, что грань между коммерческим и авторским кино очень "тонкая и размытая".

«Никто не скажет вам точно, что такое авторское кино», — заключил Кончаловский.

Ранее на этой неделе у Сарика Андреасяна произошел конфликт со студентами московского киноколледжа № 40 после того, как режиссер выразил негативное отношение к авторскому кино, а также резко высказался об Андрее Тарковском.