Второй сезон «Рони, дочь разбойника» впервые покажут в России

Российская премьера второго сезона фэнтезийного сериала «Рони, дочь разбойника» состоится 7 марта 2025 года на стриминговом сервисе viju, а 17 марта впервые на телевидении его покажет viju+ Serial. Новые серии будут выходить по будням в 18:30.

© Кадр из трейлера

В основу сюжета «Рони, дочь разбойника» легла одноимённая сказочная повесть Астрид Линдгрен. Шведская писательница подарила миру множество культовых книжных героев, без которых невозможно представить детство. Озорная девочка Рони стала одним из самых смелых и ярких персонажей. Она – дочь атамана и единственный ребёнок в шайке разбойников. Непоседливая, храбрая и добрая, но… одинокая в этом мире взрослых. Однажды она отправляется исследовать волшебный лес и встречает там мальчика-ровесника. Оказывается, что этот задира – выходец из вражеского клана разбойников. Сначала дети относятся друг к другу настороженно, но вскоре начинают тайно дружить.

Во втором сезоне Рони и Бирку предстоят испытания, которые проверят их дружбу на прочность и заставят столкнуться с труднейшим выбором в жизни.

На протяжении всего сериала зрителей ждут разные мифические существа, чья природа погружает в сказку.

Главную роль в картине исполняет Керстин Линден. Художники по костюмам приложили максимум усилий для создания ее разбойничьего образа, и их труды увенчались успехом: сериальная Рони внешне очень похожа на книжный вариант. В роли Бирка перед зрителями предстает Джек Бергенхольц Хенрикссон. Для него эта работа стала дебютом в кино: ранее он блистал только на театральной сцене.

Перед сценаристом Хансом Русенфельдтом («Мост») и режиссёром Лизой Джеймс-Ларссон («Виктория») стояла нетривиальная задача: превратить короткую сказку в 12-серийную костюмированную драму. Для этого им пришлось значительно расширить сюжет: добавить новых персонажей, продумать локации и тщательно проработать канву событий. Так детская повесть переросла в зрелищное фэнтези.

В феврале 2025 года сериал «Рони, дочь разбойника» получил награду VES Awards от Общества специалистов по визуальным эффектам. Лента победила в номинации «Выдающийся анимированный персонаж в эпизоде, рекламе или проекте в реальном времени».