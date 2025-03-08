Что посмотреть на 8 марта? Super сделал подборку лучших российских и зарубежных фильмов, которая расскажет о сильных и слабых женщинах.

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Почему нужно посмотреть фильмы на 8 Марта?

Просмотр фильма на 8 Марта не выходя из дома — приятный способ провести вечер вместе с близкими. К тому же, просмотр кино в Международный женский день не требует серьезной подготовки, но может стать тем самым моментом, что сделает праздник особенным. А ведь он важен для каждой женщины, независимо от возраста. Подходящий фильм обязательно создаст праздничное настроение у женщин в этот день. Смело выбирайте любимое кино из нашего списка топ-10.

Лучшие фильмы к 8 Марта

Предложение (2009)

Жанр: комедия, драма.

Карьеристка Маргарет Тэйт добилась высокой должности в престижном издательстве Нью-Йорка, но не личного счастья. В какой-то момент под угрозой оказывается и карьера – будучи гражданкой Канады героиня забывает продлить рабочую визу в США, в результате чего ей грозит депортация из страны. Последним шансом исправить ситуацию для бизнес-леди становится фиктивный брак: а первым кандидатом на роль жениха — собственный подчиненный. Но ситуация быстро выходит из-под контроля: властная босс многого не знает о своем кротком ассистенте.

Эта комедия из тех, что надолго оставляет приятное послевкусие и вселяет веру в любовь — идеальный вариант для просмотра 8 Марта.

Красотка (1990)

Расставшись с возлюбленной, бизнесмен Эдвард Льюис приезжает в Лос-Анджелес по делам, но волей случая попадает в квартал красных фонарей. К роскошному авто заплутавшего мужчины подходит девушка легкого поведения Вивиан, желая подзаработать. Эдварду нужен не секс, а гид: сперва он просит лишь указать дорогу до отеля, но все же не может устоять перед красоткой и предлагает составить ему компанию на ночь. Утром девушка получает предложение продолжить «сотрудничество» и сопровождать предпринимателя на рабочих встречах. Но высшее общество не спешит принимать ее с распростертыми объятиями.

Это современная история «Золушки» для взрослых, которая по праву стала классикой кинематографа – просмотр легендарной мелодрамы в Международный женский день создаст игривое романтичное настроение.

Ешь, молись, люби (2010)

Еще один знаковый фильм про дружбу и любовь с Джулией Робертс к 8 Марта — автобиографическая драма «Ешь, молись, люби» по роману Элизабет Гилберт. У героини, казалось бы есть все, о чем мечтают современные девушки, но она глубоко несчастна, а потому просит развода и отправляется на поиски себя: проводя в Италии, Индии и на Бали по несколько месяцев. И хотя с премьеры прошло 15 лет — тема самопознания, кажется, стала еще актуальнее.

Эта картина регулярно попадает в подборки фильмов для женщин — и не случайно. Смотреть ее лучше при наличии философского настроения и желательно без своего мужчины.

Век Адалин (2015)

Адалин 1908 года рождения перестала стареть еще в 1937 году после автокатастрофы и поражения молнией. И пока каждая женщина в мире мечтает замедлить время, для героини ее особенность вскоре становится настоящим проклятием. Она вынуждена начинать новую жизнь на новом месте каждые несколько лет, строго оберегая свою тайну. Романтическое фэнтези поднимает экзистенциальные вопросы, но не станет слишком «тяжелым» фильмом для 8 Марта. Рекомендуем дать ему шанс!

Это кино для женщин станет своевременным напоминанием, что вечная молодость и красота — совсем не то, чего мы желаем на самом деле.

Великая (2023)

Она блистала на обложках мирового глянца, была музой Дали и Пикассо и сумела стать культовым фотографом, работы которой вошли в учебники: все это о прообразе героини Кейт Уинслет – Ли Миллер. Когда грянула Вторая мировая война, супруга миллионера не стала прятаться вдали от смерти и работала военным корреспондентом Vogue. Это фильм о безграничной силе конкретной женщины и женщин в принципе.

Эта жизнеутверждающая драма докажет, что даже в самые темные времена каждая может найти свое место под солнцем и стать той, кого с уважением называют «великой».

Жена (2017)

Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Не всегда такой расклад актуален, но порой стереотип работает буквально. Действие фильма «Жена» начинается в далеком 1958 году, когда у юной и неопытной Джоан завязываются отношения с профессором колледжа, где она учиться, — Джозефом. Роман со студенткой приводит к увольнению мужчины из учебного заведения, и он решается написать роман. Его юная возлюбленная критикует дебютный текст, но решает его отредактировать, чтобы спасти отношения. Книга становится бестселлером, но заслужил ли Джозеф обрушившуюся на него славу?

Эта драма о любви рекомендована к просмотру 8 Марта, если вы устали от легких романтических комедий.

Москва слезам не верит (1979)

Этот шедевр советского кинематографа, между прочим, получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В России он тем более в представлении не нуждается, но на всякий случай напомним сюжет в общих чертах. Трое провинциалок — Катерина, Людмила и Антонина — переезжают в Москву и становятся соседками по комнате в рабочем общежитии, а затем и лучшими подругами. Поворотным моментом становится отъезд состоятельных родственников Катерины: общительная Людмила уговаривает приятельницу устроить в престижной квартире званый ужин, куда приглашает успешных мужчин. Знакомствам суждено стать судьбоносными.

Для многих это один из любимых фильмов — почему бы не пересмотреть его 8 Марта?

Благословите женщину (2003)

Начало 1930-х годов. В небольшом поселке у моря юная местная жительница Вера знакомится с офицером Ларичевым. Несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхивают чувства и военный не раздумывая делает молодой возлюбленной предложение. Из раза в раз девушка самоотверженно следует за избранником к новому месту службы и подчиняется любому его приказу. Но так не может продолжаться вечно.

Почему этот фильм стоит посмотреть 8 Марта? Именно женские образы были отмечены наградами и номинациями на кинопремии.

Служебный роман (1977)

Лирическая советская комедия рассказывает, как не трудно догадаться, о чувствах, зародившихся во время исполнения рабочих обязанностей. Впрочем, застенчивый старший статистик, на которого жена оставила двух сыновей после развода, и строгая начальница Людмила Прокофьевна, которую за глаза называют не иначе как «Мымрой», далеко не сразу обнаруживают взаимную симпатию. И за этим можно наблюдать бесконечно!

Принятая особенность классики в Международный женский день — вы точно знаете, что собираетесь пересмотреть и не боитесь ошибиться.

Кто-нибудь видел мою девчонку? (2020)

Кира руководит глянцевым журналом в Париже и наслаждается отношениями с молодым партерном, который без ума от нее несмотря на разницу в возрасте. Успех успехом, но женщине не дает покоя прошлое: почти два десятка лет назад не стало мужчины всей ее жизни. Она начинает писать покойному письма, в которых вспоминает свою жизнь и пытается разобраться, что привело к трагедии. Воспоминания героини переносят зрителей в Санкт-Петербург начала 90-х и круговорот непредсказуемых событий.

Это определенно «женский» фильм о настоящей любви, который смело можно смотреть на 8 Марта.