Когда выйдет первый документальный фильм о якутском круговом танце

Первый документальный фильм о якутском ритуальном хороводном танце осуохай выйдет летом 2025 года. Об этом сообщила ТАСС режиссер картины Мила Кудряшова.

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«Мы завершаем монтаж фильма о якутском ритуальном танце благодарения, обращения к божествам и духам природы. Танец осуохай символизирует вечный круговорот жизни, ее обновление, бесконечность, вечность бытия. В круговом танце люди ощущают себя неотъемлемой частью Вселенной - величественной и созидающей. Летом 2025 года первый документальный фильм о якутском осуохае будет представлен на фестивалях и телевидении», — сказала Кудряшова, отметив, что проект стал лауреатом грантового конкурса Фонда поддержки регионального кино (ФПРК) "Россия - взгляд в будущее - 2024".

По ее словам, фильм затронет тему осуохая как культурного феномена, основы для мировоззрения народа саха.

«Круговорот у нас в фильме - это осуохай, который подразумевает и смену времен года, и смену поколений. Мы используем уникальную хронику 1944, 1947, 1957 и 2012 годов. Мы хотим запечатлеть сейчас, в начале XXI века, то, что является традицией, и то, что мы должны бережно сохранять. И поэтому мы ищем круговорот традиций в хронике и современности», — рассказала режиссер.

Зафиксировать традиции

По ее словам, картина фиксирует танцевальную традицию.

«Это фильм о смыслах, образах, неразрывном круговороте и в природе, и в традициях. Он не исследует, скорее, погружает в традицию и фиксирует самые знаковые моменты из того, что есть», — добавила она.

Как отметила режиссер, для кругового танца главной фигурой является запевала, без которого нет хоровода.

«Знаменитые запевалы прошлого были особо одаренными людьми, владеющими магией слова, и продолжателями дела белых шаманов, служивших для связи жизни земной с космической. Они пользовались большой популярностью и любовью народа. Запевала - это поэт-импровизатор, неутомимый танцор, певец, наделенный сильным якутским народным голосом», — рассказала Кудряшова.

Запевалой осуохая в фильме "Круговорот" выступает Варвара Степанова - Арчыына. Она - хомусист-виртуоз мира, завоевавшая этот титул на международном конкурсе, проходящем раз в десять лет. Ее голосом будут озвучены эпизоды фильма, непосредственно связанные с исполнением осуохая. Запевала импровизирует на ходу, поет о том, что привлекает его внимание в данную минуту, о чем он желает сказать миру.

Режиссерский метод

"Круговорот" - это продолжение режиссерского цикла, который посвящен исследованию природы творчества национальных культур, а именно - якутским творцам, будь то художники, артисты, режиссеры, наконец, сотрудники музеев.

«Отмечу, что всего якутов мире начитывается не более 500 тыс. человек, и сейчас мы являемся свидетелями "якутского культурного чуда", факты которого отмечены ЮНЕСКО, Книгой рекордов Гиннесса, а если говорить о кино, то призами на самых престижных международных фестивалях», — поделилась режиссер.

Герои и группа общаются на якутском, что позволяет режиссеру свободно снимать на двух языках - якутском и русском.

«Работая с материалом на другом языке, я сделала для себя открытие - эмоционально сказанная фраза всегда остается в фильме, в отличие от избыточной информации, которая мешает погрузиться в мир героев. Я воспринимаю язык эмоционально и ритмически, интуитивно понимая содержание, что позволяет мне воспринимать язык не как информацию, а как музыку», — поделилась режиссер.

Работая в жанре наблюдения, режиссер сознательно уходит от интервью, строит видеоряд по принципу игрового кино.