Эксперт ответил, чего не хватает китайскому кино в России

Увеличению кассовых сборов фильмов из Китая в России могут поспособствовать увеличение вложений в маркетинг и повышение узнаваемости актеров КНР. Об этом сообщил коммерческий директор компании "Медиа - телеком" Константин Владимиров в ходе международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", который проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта.

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«Фильмов из Китая в России становится больше, и весь топ китайского кинематографа выходит, безусловно. Но бокс-офис (кассовые сборы - прим. ТАСС) небольшой. Здесь разные причины: надо вкладываться в маркетинг больше и узнаваемость актеров. Потому что люди идут, прежде всего, на актеров, а дальше их интересует сюжет. Тут есть над чем поработать», — сказал Владимиров в ходе кинодиалога "Россия - Китай".

Он отметил, что качество и финансирование фильмов, снимаемых в Китае, очень хорошие, но требуется дополнительно продвигать их среди зрителей в России.

«Когда мы откровенно посмотрели, как фильмы идут в кинотеатрах, с каким успехом, мы поняли, что надо подождать. Действительно, очень хорошее качество, финансирование китайского кино. Есть фильмы, которые стоят по $100 млн, что сравнимо с блокбастерами Голливуда, надо еще у нас в стране развивать интерес к кинематографу Китая, продвигать актеров, потому что кроме Джеки Чана из большой аудитории мало кто назовет еще имена (актеров из Китая). А люди идут на имена», — добавил он.

О кинофестивале

XXIII фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в этом году проходит с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске. Режиссером церемоний открытия и закрытия кинофестиваля выступил актер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Большого театра (ГАБТ) оперы и балеты Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти. Ключевыми событиями деловой программы стали пленарные сессии, посвященные, в частности, вопросам развития инфраструктуры кинопроизводства, формирования кинокластеров в странах БРИКС. Образовательная программа состоится в формате интенсива и лекций с ведущими экспертами киноиндустрии. Отдельный блок фестиваля посвящен предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.

ТАСС - стратегический информационный партнер фестиваля.