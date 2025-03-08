Стало известно, кто снимет фильм по комиксу BRZRKR от Киану Ривза

В Сети появились новые подробности экранизации комикса BRZRKR, над которым работал известный актёр Киану Ривз. Режиссёром ленты станет Джастин Лин, известный по работе над серией «Форсаж» (с третьего фильма).

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Главную роль сыграет сам Киану Ривз. Комикс BRZRKR рассказывает о бессмертном полубоге, который устал от бесконечных войн и хочет прекратить своё существование. В этом ему готово помочь правительство — но взамен требует от него выполнить несколько секретных операций.

Параллельно с этим Netflix готовит к релизу аниме по «Берсеркеру» — проект якобы уже близок к релизу. Однако пока даты выхода и «живого» фильма, и анимационного спин-оффа остаются в секрете.