Джеймс Кэмерон рассказал, насколько длинным будет «Аватар 3»

Режиссёр Джеймс Кэмерон сообщил, что предстоящий фильм «Аватар: Огонь и пепел» будет ещё продолжительнее второй части. «Аватар 2» длится 3 часа 12 минут — третья часть же станет самой масштабной в серии.

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Кэмерон отметил, что сценаристы хотели реализовать в сиквеле много разных концептов, поэтому не смогли уделить должное внимание персонажам.

В двух словах, у нас было слишком много отличных идей для первой половины «Аватара 2». Мы двигались по ним быстро, как поезд, и недостаточно раскрывали персонажей. И хоя «Путь воды» сам по себе был эпическим, третий фильм будет немного длиннее.

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря. Четвёртый фильм выйдет 21 декабря 2029 года, а пятый и финальный — 19 декабря 2031 года.