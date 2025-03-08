Фильм Netflix «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи выйдет в кинотеатрах

Создатель франшизы «Острые козырьки» Стивен Найт рассказал, что полнометражный фильм по вселенной выйдет в широкий прокат в кинотеатрах. Насколько масштабным он будет, пока неизвестно.

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Лентой по «Острым козырькам» занимается онлайн-кинотеатр Netflix, который обычно против релиза своих проектов в кино ради эксклюзивного выхода на платформе. Например, серия «Достать ножи» так и не вышла на больших экранах, несмотря на большую популярность. Видимо, в этот раз команде фильма удалось уговорить боссов Netflix.

Ранее Найт рассказывал, что работа над полноценным фильмом по «Острым козырькам» ещё ведётся. Съёмки завершились в декабре, так что релиза ленты стоит ждать не раньше конца 2025 года.