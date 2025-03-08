Вышла «фигурка» Прозрачного из сериала «Пацаны»

Компания YouTooz представила интересную новинку в линейке фигурок персонажей из «Пацанов» — фанатам сериала предлагается приобрести себе в коллекцию Прозрачного.

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Невидимого персонажа в коробке не получается разглядеть, но открыв её, можно обнаружить, что она на самом деле пуста. Цена такой забавной отсылки составляет $ 15 (1 350 рублей), всего будет выпущено 500 таких «фигурок».

Стоит отметить, что создатели честно указывают — коробка пустая и никакой фигурки Прозрачного там нет. Стоимость новинки вдвое меньше, чем остальных моделей из линейки про «Пацанов», но YouTooz надеются, что качество коробки и чувство юмора фанатов помогут найти покупателей.