Егор Кончаловский ответил, чем отличает российское кино от американского

Режиссер Егор Кончаловский назвал российский кинематограф более авторским, чем американский. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

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«Российский кинематограф, на мой взгляд, гораздо более авторский, чем, скажем, американский, на сегодняшний день», — сказал Кончаловский, приведя в подтверждение своих слов работы таких режиссеров, как Алексей Герман и Александр Сокуров.

По мнению режиссера, сейчас, авторское кино на Западе претерпело изменения.

«Сейчас, конечно, авторское кино превратилось в "Форсаж-9", "Человек-паук - 12" и так далее», — сыронизировал режиссер.

Егор Кончаловский - известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Он известен по работе с такими проектами, как сериал "Большой дом", фильмами "Антикиллер", "Побег", "На Луне" и "Мой папа - вождь".