Вышел новый трейлер второго сезона «Одни из нас»

HBO представил полноценный трейлер второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас», основанной на популярной видеоигре.

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Исполнители главных ролей Педро Паскаль и Белла Рэмзи вернутся к своим персонажам, отношения которых претерпели изменения за пять лет, прошедших внутри сериала после окончания первого сезона.

Создатели обещают эволюцию мира: поселение Джексона расширяется, появляются новые типы зараженных, а экшен-сцены станут еще масштабнее. Создатель игры и со-шоураннер шоу Нил Дракманн отметил, что во втором сезоне драматические моменты останутся ключевыми, но в плане накала он «станет еще безумнее». Кроме того, сюжет не будет на 100% повторять события игры. Он сохранит ключевые особенности, но подаст историю под несколько иным углом.

К актерскому составу присоединились Кейтлин Дивер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Тати Габриэль, Джеффри Райт, Кэтрин О’Хара и другие.

Премьера второго сезона состоится 13 апреля и будет включать семь эпизодов.

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