Вышел новый трейлер второго сезона «Одни из нас»

HBO представил полноценный трейлер второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас», основанной на популярной видеоигре.

Вышел новый трейлер второго сезона «Одни из нас»
© Kinobugle.ru

Исполнители главных ролей Педро Паскаль и Белла Рэмзи вернутся к своим персонажам, отношения которых претерпели изменения за пять лет, прошедших внутри сериала после окончания первого сезона.

Создатели обещают эволюцию мира: поселение Джексона расширяется, появляются новые типы зараженных, а экшен-сцены станут еще масштабнее. Создатель игры и со-шоураннер шоу Нил Дракманн отметил, что во втором сезоне драматические моменты останутся ключевыми, но в плане накала он «станет еще безумнее». Кроме того, сюжет не будет на 100% повторять события игры. Он сохранит ключевые особенности, но подаст историю под несколько иным углом.

К актерскому составу присоединились Кейтлин Дивер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Тати Габриэль, Джеффри Райт, Кэтрин О’Хара и другие.

Премьера второго сезона состоится 13 апреля и будет включать семь эпизодов.

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Фильмы и сериалы
Нил Дракманн
Кэтрин О'хара
Кейтлин Дивер
Джеффри Райт
Педро Паскаль