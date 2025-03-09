Певцов заявил, сколько должна быть квота государства в кинопрокате

Порядка 30% кинопроката в России должно быть отведено под фильмы, заявленные государством. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

© РИА Новости

«Я считаю, что у государства в прокате должна быть своя квота. Хочешь не хочешь - показывай: 30% кинопроката следует отвести под такие картины, которые государство хочет продемонстрировать людям. Это нужное кино. И ведь такие фильмы появляются. Они есть, <…> но при нынешней системе их никто не видит», — сказал он.

Певцов добавил, что сейчас большая проблема заключается в кинопрокатных компаниях, которые находятся в частных руках: они показывают то, что выгодно им, а не государству. Кроме того, по словам Певцова, для того чтобы получить прокатное удостоверение на фильм, достаточно того, чтобы его содержание не нарушало законодательство страны.