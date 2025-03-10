Косплеер примерила образы героев популярных мультфильмов

Необычные перевоплощения российских косплееров
Косплей — это настоящая магия перевоплощения. Мало обойтись гримом и костюмом, нужно также прочувствовать персонажа, примерить на себя не только образ, но и характер. Девушка-косплер Haru перевоплощается в героев разных мультфильмов, и ей это отлично удаётся. А в команде с другими косплеерами получается ещё лучше.
Как приручить дракона
Кощей. Начало
Клуб Винкс
Роль Кощея была исполнена Mokachin, Сторми, Дарси и Блум изобразили косплееры Dollores, Venskaya и Alla Blossom. Больше материалов можно найти в соцсетях по никам косплееров, или у фотографов Torati, Islen и Alice Yuric.
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