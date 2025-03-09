Рецензия на сериал «Рай»

Загадки, таинственные цифры и яркие флешбэки.

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До выхода первого эпизода про «Рай» никто и не слышал. Рекламной кампании толком не было, трейлеры намекали на простой политический триллер, а синопсис содержал скучные фразы в духе «Телохранитель расследует убийство». Кого такое заинтересует?

Но 28 января премьера состоялась, и люди тут же начали шептаться. «Концовка первой серии — взрыв мозга, она вообще всё меняет». На волне всеобщих обсуждений «Рай» обретал аудиторию и постепенно становился чуть ли не главным сериалом зимы. Но оправдались ли ожидания?

«Рай»: главное о сериале

Все восемь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатре Hulu. Официального перевода нет, но неофициальных озвучек уже полно.

Видео размещено на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

На один гениальный ход — один сомнительный

Чудесные зелёные улицы, завораживающий пруд, приятные домики и вежливые соседи. В таком чудесном месте, где не бывает преступлений, работает Ксавье Коллинс, телохранитель президента. Однажды он приходит на работу и видит, что политик убит. Кто мог совершить такое? Зачем? И почему камеры были отключены? Эти тайны и разгадывает Коллинс до финальной серии.

Особенность в том, что детективное расследование — всего лишь одна из ипостасей «Рая», причём не самая важная. Уже в первом эпизоде на зрителя вываливают настолько мощный клиффхэнгер, что меняется всё. Появляются зловещие тайны, подозрительные цифры с большим значением, скелеты в шкафу каждого персонажа и серьёзные вопросы к самому миру. Ещё и сюжет подаётся через персональные флешбэки, что окончательно сближает новинку с «Остаться в живых».

Впрочем, заинтриговать зрителя тайнами — мало. На вопросы нужно умело отвечать, а темп — старательно поддерживать. С этим у «Рая» есть проблемы. Первый эпизод гениален? Увы, во втором и третьем динамика проседает. В четвёртой серии снова случилась феерия? Следующего взрыва ждите до седьмой.

В перерывах «Рай» всё равно остаётся приятным. Просто в лучшие моменты шоу кажется главным хитом последних лет. Взять ту же седьмую серию, за которую команде стоит вручить «Эмми». Она держит в напряжении, показывает смятение людей, подкидывает блестящие актёрские перформансы. Просто высший уровень!

Слегка обидно, когда после подобного блеска «Рай» опускается до уровня «Ну неплохо» и вываливает логические промахи. Сцена с проникновением на самый секретный объект в мире — комедия какая-то.

С персонажами — похожая история. Мои фавориты — Синатра и Джейн. Первая — мать и бизнесмен, которая постоянно говорит: «Я не монстр». Ей вроде веришь, потому что женщина здраво мыслит, отчаянно хочет защитить мир и собственную семью. Но ради этого проворачивает настолько кошмарные вещи, что всё-таки превращается в чудовище.

Вторая — милая девица, которая и мухи не обидит. Ощущение, что в охрану президента она устроилась только потому, что там приставка Wii и симпатичные парни. Однако со временем Джейн круто раскрывается и вызывает смятение, ужас, восторг.

Примечательных персонажей хватает — Ксавье, Билли, Габриелла. Но есть и ребята с отрицательной харизмой: например, детектив Робинсон или сын президента Джереми. У них немало экранного времени, однако ничего интересного ребята не делают, в основном суетятся и тоскуют.

Зато к съёмке не придраться. Что бы ни появилось в кадре — Белый дом, обычная улица, бар или ангар с техникой — всё выглядит идеально. За операторскую работу и монтаж команду стоит хвалить.

«Рай»: стоит ли смотреть?

В остальном из «Рая» получился хороший сериал. Здесь интересный сеттинг, интригующие загадки, много ярких персонажей и три совершенно гениальных эпизода. Проблема в том, что после амбициозного начала многие ждали чего-то совсем уж грандиозного. Величия не случилось, но фанатам «Остаться в живых» и «Укрытия» всё равно стоит посмотреть.

Оценка «Рая» — 7,5 из 10

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Некоторые эпизоды гениальны

Много ярких персонажей

Интересный сеттинг.

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