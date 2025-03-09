Появились подробности триквела «Тихого места»

Продюсер хоррор-франшизы «Тихое место» Брэд Фуллер пообщался с журналистами издания The Director. В ходе разговора он заявил, что третья часть киносерии всё ещё находится в работе, однако сам процесс ещё на начальной стадии.

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Фуллер заявил, что причина задержки связана с занятостью режиссёра Джона Красински. Сейчас постановщик занят производством другого фильма — после него он сможет полноценно заняться триквелом.

Также продюсер франшизы заявил, что команда хочет выпустить и другие ленты в рамках вселенной. К примеру, в 2024 году вышел спин-офф «Тихое место: День первый». Он рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров.