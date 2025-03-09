Вышел русский трейлер сериала «Студия» c Сетом Рогеном и Кэтрин О’Харой

Вышел русский трейлер сериала «Студия» с Сетом Рогеном и Кэтрин О’Харой. В ролике показали героев шоу и пару комичных моментов.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Apple.

Согласно синопсису, пока фильмы пытаются оставаться актуальными, Мэтт и его команда сталкиваются с неуверенностью, конфликтами с нарциссичными художниками и корпоративными лидерами. За фасадом уверенности скрывается паника: каждое решение — от кастинга до маркетинга — может привести либо к триумфу, либо к краху карьеры. Для Мэтта, живущего кино, эта работа может стать его главным испытанием.

Главным героем будущего сериала выступит недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Ко всему прочему, Сет Роген выступит сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером шоу.

Премьера сериала «Студия» состоится 21 мая в стриминговом сервисе Apple TV+. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.