Стало известно, какой фильм возглавит прокат уикенда

По подсчетам ЕАИС, «современная версия» сказки «Царевна лягушка» уже смогла заработать в российском прокате более 179 млн рублей.

В эти выходные фильм «Царевна лягушка» с актером Никитой Кологривым в роли Кощея обойдет в прокате ленту-«миллиардера» «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым, которая несколько недель подряд возглавляла российский кинопрокат.

«ЛЯГУШКА» ОБОШЛА «ПРОРОКА»

Согласно подсчетам издания «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам уходящих выходных картина режиссера Александра Амирова с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях возглавит отечественный прокат, заработав около 160 млн рублей. При этом, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в настоящий момент лента уже собрала кассу в 179 млн 184 тысячи 193 рубля. Таким образом, в этот уикенд картина обойдет ленту режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта.

При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН предположил, что сборы фильма «Царевна-лягушка» не дотянут до миллиарда.

«Основные букеры сети АВК пока ставят этому фильму эстимейт (estimate от англ. "оценка" - прим. НСН) в пределах 500 млн. Когда мы понимали, что эта картина будет выходить весной, то все-таки надеялись, что она выйдет в сезон детских каникул — это конец марта, потому что основная аудитория этого фильма — это юная аудитория. А сейчас у нас только два выходных (речь о 8 марта – прим. НСН). И, честно говоря, конец марта, наверное, дал бы немножко более серьезные обороты этому фильму. Поэтому мы пока не рискуем прогнозировать сборы больше 500 млн», - объяснил он.

События в фильме происходят в современной Москве. По сюжету, в пруду в городском парке проживает лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Она увидела мультфильм, в котором жаба ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Главная героиня принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа сына богатого бизнесмена.

Лента, снятая по мотивам знаменитой сказки, появилась на больших экранах 6 марта. Роль Царевны-лягушки исполнила Валентина Ляпина, известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», по фильму-«миллиардеру» 2024 года «Бременские музыканты» и по байопику «Руки вверх!». А актер Александр Метелкин, сыгравший в киноновинке возлюбленного лягушки, прославился благодаря другому фильму-«миллиардеру» прошлого года — «Летучему кораблю», в котором он сыграл моряка Ивана.

Роли в фильме также исполнили Роман Курцын, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие. Продюсерами картины выступили Максим Рогальский, Василий Ровенский, Екатерина Шавлова. Между тем, Алексей Воронков считает, что наличие в новом фильме актера Никиты Кологривого, безусловно, должно привлечь аудиторию, так как он сейчас популярен и у него сформировалась своя база поклонников.

«Кологривый сейчас один из актеров, который на слуху. Наверное, его участие даст дополнительную компетенцию фильму. Потому что эстимейт в любом случае складывается, в том числе, из наличия в фильме известных актеров. У него тоже есть группа своих фанатов, которые непременно придут посмотреть его очередной фильм», - сказал в беседе с НСН председатель АВК.

Лента «Пророк. История Александра Пушкина», которая, по подсчетам издания «Бюллетень кинопрокатчика», в эти выходные впервые займет второе место в отечественном прокате, стала пятым фильмом-«миллиардером» в России в 2025 году. На прошлой неделе его сборы превысили 1 млрд рублей. На сегодняшний день, согласно информации ЕАИС, «Пророк» с Юрой Борисовым смог заработать уже 1 млрд 208 млн 732 тысячи 83 рубля.

Картина входит в ТОП-3 самых кассовых отечественных фильмов этого года, по версии портала. Лента преодолела отметку в миллиард рублей в этом году вместе со сказками «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», а также с двумя фильмами 2024-го – «Домовенок Кузя» и «Елки-11».

«Пророк» с Борисовым в роли Пушкина, исполняющего рэп, вышел в прокат 14 февраля и всего через несколько дней заработал свыше 500 млн рублей. При этом член совета АВК Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что в киноиндустрии ожидали, что эта картина соберет минимум два млрд рублей, однако чрезмерно смелое сочетание истории с рэпом, по его словам, отпугнуло зрителей.

«По сути это главный фильм постновогоднего прокатного периода, на который возлагались огромные надежды. Итоговые кассовые сборы виделись на уровне хотя бы двух млрд рублей. К сожалению, картина не оправдала ожиданий рынка примерно в полтора-два раза. "Пророк" вышел с неплохими цифрами, но не смог удержать эти позиции, поскольку большая часть российской аудитории была не готова смотреть на необычную, непривычную манеру подачи с песнями в стиле рэп. Наверное, увязать вместе Пушкина и рэп — слишком смело, даже радикально. Отзывы о картине были противоречивыми, поэтому у нее не получилось пойти по пути фильма "Мастер и Маргарита", который стартовал в прошлом году почти с теми же цифрами, что и "Пророк", но работал в долгую», - рассказал он.

Ранее Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что номинация Юры Борисова на премию «Оскар» увеличила сборы «Пророка» на 20%, но российский зритель при выборе фильма ориентируется на сюжет, а не актерский состав, добавил он.