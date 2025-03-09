Пять фильмов для просмотра на выходных

Мировой кинематограф наполнен всеми возможными фильмами — от шедевров до откровенного мусора. Поэтому умение выбирать действительно хорошие картины для просмотра так важно. Ведь время — невосполнимый ресурс, и потратить его на кино, которое не оставит приятных воспоминаний, не натолкнет на переоценку ценностей и не вызовет искренних эмоций, а лишь разочарует, крайне нежелательно. Благо на BroDude есть спасительная рубрика, в которую попадает только хорошее кино. Да, новая подборка «Кино по субботам» снова предлагает тебе окунуться в мир отличных фильмов. А самое приятное — для этого тебе не нужно тратить время на долгие поиски. Мы уже сделали все за тебя.

© кадр из фильма «По правилам и без»

Драматический триллер с элементами боевика от французского режиссера Оливье Мегатона («Хитмэн», «Выход»).

Фильм рассказывает историю Каталеи Рестрепо (Зои Салдана). В детстве девушка стала свидетелем жестокого убийства своих родителей. Спустя годы она превращается в профессиональную убийцу, одержимую жаждой мести и готовую на все, чтобы найти и уничтожить виновных.

Стильный экшен о мести и искуплении — так можно описать фильм Оливье Мегатона. Режиссер, известный своей любовью к динамичной картинке и эффектным сценам, создает визуально насыщенное повествование, которое держит зрителя в напряжении до самого финала. Боевые сцены шикарно поставлены, погони захватывают дух, а перестрелки выглядят реалистично и действительно жестоко.

В общем, «Коломбиана» — динамичный и зрелищный боевик, который вполне способен развлечь зрителя. Он подойдет любителям жанра, ценящим захватывающие экшен-сцены и сильных женских персонажей. Фильм не претендует на глубокий философский смысл, но предлагает просто хорошо провести время.

«Заговор в Каире» (Walad min al-Janna), 2022

Политический триллер от шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха («Наемник», «Метропия»).

Адам (Тауфик Бархом) — простой сын рыбака из провинции, который получает стипендию в престижном университете Аль-Азхар в Каире. Его жизнь круто меняется, когда внезапно умирает Великий Имам и начинается ожесточенная борьба за его место. Адам невольно оказывается втянутым в этот опасный заговор, став пешкой в руках влиятельных сил, стремящихся установить контроль над университетом и, следовательно, над всем исламским миром.

Сильной стороной фильма является его атмосфера. Режиссер мастерски создает ощущение напряжения и паранойи, погружая зрителя в мир, где никому нельзя доверять. Прекрасная операторская работа, подчеркивающая мрачные тона и резкие контрасты, усиливает чувство опасности.

Актерская игра также на высоте: Тауфик Бархом прекрасно справляется с ролью Адама, передавая наивность юноши, его страх и постепенно растущее осознание реальности. Фильм поднимает актуальные вопросы о власти, коррупции, религии и морали. Он также ставит вопрос о цене молчания и о том, до какой степени человек готов пойти, чтобы выжить. Если ты любишь захватывающие и провокационные триллеры, то обязательно советуем ознакомиться с этой картиной.

«Чужая земля» (Outland), 1981

Фантастический триллер от американского режиссера Питера Хайамса («Космическая одиссея 2010», «И грянул гром»).

Действие разворачивается на Ио, спутнике Юпитера, где шахтеры добывают титан. Тяжелые условия труда, постоянный стресс и отрыв от семьи приводят к тому, что работники начинают вести себя странно и демонстрировать агрессию. Серия загадочных смертей заставляет маршала Уильяма O’Нила (Шон Коннери) прибыть на планету, чтобы начать расследование. Его попытки разобраться, что стоит за внезапным сумасшествием шахтеров, приводят к шокирующим открытиям.

Фильм Питера Хайамса отличается от многих своих собратьев по жанру не только мрачной атмосферой, но и глубоким погружением в психологию персонажей, оказавшихся на грани выживания вдали от родной Земли. Персонаж Шона Коннери — не супергерой, а обычный человек, пытающийся сохранить остатки морали в мире, где на первом месте стоят деньги и прибыль. Он не бросается сразу в бой, а предпочитает тщательно анализировать ситуацию, просчитывать каждый свой шаг и действовать, основываясь на чувстве долга и справедливости.

Визуально фильм впечатляет своей реалистичностью. Хайамс отказался от излишней футуристичности, сделав акцент на правдоподобности обстановки. Космическая станция выглядит как настоящий промышленный комплекс, а тяжелые скафандры, обшарпанная техника и мрачные коридоры создают ощущение безнадежности и усиливают чувство изоляции. Резюмируем — это стильный, атмосферный и умный научно-фантастический триллер, который не оставит равнодушным, даже если ты — не большой фанат жанра.

«Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» (En duva satt på en gren och funderade på tillvaron), 2014

Черная комедия от шведского режиссера Роя Андерссона («Ты, живущий», «О бесконечности»).

В центре повествования — два коммивояжера, продающих забавные товары для вечеринок: клыки вампира, смеющиеся мешки и маски дядюшки Однозуба. Они путешествуют по городу, посещая больницы, кафе и другие общественные места, предлагая свои товары. Товарищи сталкиваются с самыми разными людьми, проживающими свою жизнь так, как они умеют.

Рой Андерссон — режиссер, чей кинематографический стиль узнается с первого кадра. Его фильмы — это калейдоскоп абсурдистских, порой болезненно смешных скетчей, объединенных общей темой экзистенциальности и человеческого одиночества. Андерссон использует свой фирменный визуальный язык: статичные кадры, бледная цветовая палитра, загримированные лица актеров, практически напоминающие маски. Каждый кадр — это тщательно выстроенная картина, наполненная важными деталями и символами.

Фильм состоит из 39 отдельных эпизодов, каждый из которых по-своему уникален: здесь и сцены, отсылающие к историческим событиям, и картины современной жизни. Перед просмотром важно учесть, что творение Андерссона — это не развлекательное кино. Это сложное и многослойное произведение искусства, которое требует от зрителя терпения и внимания.

«По правилам и без» (L’innocent), 2022

Криминальная комедия от французского режиссера Луи Гарреля («Честный человек», «Друзья»).

Сюжет закручивается вокруг Абеля (Луи Гаррель), который узнает, что его мать Сильви (Анни Жирардо) собирается выйти замуж за заключенного Мишеля (Рошди Зем). Абель, опасаясь за безопасность матери, вместе со своим другом устраивает слежку за женихом матери. Сам того не замечая, он постепенно вовлекается в мир мелкой преступности, пытаясь тем самым предотвратить худшее.

Гаррель умело играет с жанровыми клише. С одной стороны, мы видим элементы классического криминального фильма: планирование ограбления, слежка, подкуп и так далее. С другой — все это подается в ироничном ключе с акцентом на неуклюжесть и некомпетентность главных героев. Конечно, местами сюжет кажется немного надуманным, а некоторые комедийные эпизоды — чрезмерно гротескными. Но в этом и прелесть французских комедий.

«По правилам и без» — фильм о любви, семье, дружбе и втором шансе, который бывает отчаянно нужен каждому из нас. Юмор не даст тебе заскучать во время просмотра, а трогательная история любви заставит задуматься о действительно важных вещах.