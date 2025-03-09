Драма «Свадьба моей мамы» со Скарлетт Йоханссон выйдет в России

Кинокомпания European Film Market приобрела права на показ драматического фильма «Свадьба моей мамы» в России. Однако точная дата премьеры ленты в прокате страны пока не раскрывается.

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Картина рассказывает о трёх сёстрах: военнослужащей, голливудской звезде и медсестре из центра паллиативной помощи. Все героини приезжают на новую свадьбу своей матери, ранее дважды ставшей вдовой.

В актёрский состав вошли Скарлетт Йоханссон (серия «Мстители»), Сиенна Миллер («Бросок кобры»), Эмили Бичем («В пустыне смерти»), Фрида Пинто («Восстание планеты обезьян») и другие. Кресло режиссёра заняла Кристин Скотт Томас («Английский пациент»).