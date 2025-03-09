Роман Курцын озвучил героя в мультфильме «Доктор Динозавров»

Роман Курцын озвучил роль популярного коуча в мультфильме «Доктор Динозавров» производства анимационной компания «ЯРКО» и кинокомпании «Централ Партнершип» (входят в «Газпром-Медиа Холдинг»). Актер подарил голос герою Супербратану — автору личной методики «мужского мужества».

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В центре сюжета мультфильма — жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» – всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал… в мезозой!

Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!