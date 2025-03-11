В Госдуме призвали прекратить финансирование фильмов Сарика Андреасяна

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщает RTVI.

Гусев отметил, что за последние 10 лет на проекты Андреасяна было выделено 590 миллионов рублей, однако фильмы режиссера не вызвали большого интереса у зрителей, что подтверждают данные проката. В обращении депутат также упомянул перепалку кинематографиста со студентами, его заявление о ненависти к творчеству Андрея Тарковского и употребление ненормативной лексики.

«Подобное поведение не соответствует статусу деятеля, который получает государственную поддержку», — заявил Гусев.

Он добавил, что высказывания Андреасяна негативно сказываются как на репутации российского кинематографа, так и на становлении молодежи.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить, как Андреасян тратил бюджетные деньги. Он обратил внимание на то, что в течение 15 лет режиссеру выделяли деньги из бюджета на ремейки советских фильмов и мультфильмов.