В Госдуме призвали прекратить финансирование фильмов Сарика Андреасяна

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Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщает RTVI.

В Госдуме призвали прекратить финансирование фильмов Сарика Андреасяна
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Гусев отметил, что за последние 10 лет на проекты Андреасяна было выделено 590 миллионов рублей, однако фильмы режиссера не вызвали большого интереса у зрителей, что подтверждают данные проката. В обращении депутат также упомянул перепалку кинематографиста со студентами, его заявление о ненависти к творчеству Андрея Тарковского и употребление ненормативной лексики.

«Подобное поведение не соответствует статусу деятеля, который получает государственную поддержку», — заявил Гусев.

Он добавил, что высказывания Андреасяна негативно сказываются как на репутации российского кинематографа, так и на становлении молодежи.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить, как Андреасян тратил бюджетные деньги. Он обратил внимание на то, что в течение 15 лет режиссеру выделяли деньги из бюджета на ремейки советских фильмов и мультфильмов.

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