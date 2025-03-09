Первая ИИ-короткометражка станет полнометражным мультфильмом

Critterz (Живность) - первый мультфильм, созданный при помощи искусственного интеллекта - получит расширение до полнометражной версии.

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Оригинальная короткометражка о забавных пушистых монстриках, живущих в лесу, была создана в 2023 году креативным специалистом компании OpenAI Чедом Нельсоном, который наряду с традиционной анимацией использовал нейросеть DALL-E 2.

Пятиминутная лента была показана на многочисленных фестивалях, в том числе в Каннах, и получила номинацию на престижную премию PGA Innovation Award.

В начале 2025 года фильм был ремастирован в формате 4К при помощи нейросети SORA.

Как сообщает издание Variety, на данный момент к проекту подключились сценаристы третьей части "Приключений Паддингтона" Джеймс Ламонт и Джон Фостер. Детали сюжета не уточняются.

"Critterz показал нам, как инструменты искусственного интеллекта могут помочь кинематографистам рассказывать красивые и занимательные истории, и мы рады возможности снова оказаться в авангарде очередной технологической революции", - сказал Джеймс Ричардсон из Vertigo Films.

Ориентировочная дата премьеры - апрель 2025 года.