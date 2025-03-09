Первые критики высказались о фильме «Новокаин»

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о боевике «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом. Лента расскажет о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу.

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Рецензенты отлично приняли фильм. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 89% «свежести». Авторы хвалят картину за отличное чувство юмора, классную постановку экшен-сцен и невероятную атмосферу.

Что пишут первые рецензенты о «Новокаине»:

Невероятно смешно, дерзко и дико интересно.

Абсолютно сумасшедший комедийный боевик «Новокаин», потрясающее возвращение к боевикам прошлого, изобилующим трюками.

«Новокаин» — это доза чистого, весёлого адреналина.

«Новокаин» — лучший боевик 2025 года. Несмотря на неровные моменты, «Новокаин» настолько весёлый, а Джек Куэйд настолько хорош, что легко просто насладиться его дикой атмосферой и получить удовольствие.

Мировая премьера картины состоится уже 14 марта.