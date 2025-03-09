Популярный стример дал оценку сериалу «Сопрано»

Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, поделился мнением о сериале «Сопрано» на одной из недавних трансляций.

© кадр из сериала «Сопрано»

Инфлюенсер отметил, что первые серии сделаны плохо, так как по сути были пилотными. Однако, учитывая качество последующих эпизодов, поставил шоу высочайшую оценку, назвав «Сопрано» одним из лучших сериалов в истории.

Первый сезон «Сопрано» намного слабее остальных. Но в целом «Сопрано» — один из лучших сериалов за всю историю человечества. Это супершедевр. Наверное, это лучшая драма, в топ-3 точно. Папич

Книга с цитатами Папича появилась на маркетплейсах и сразу была распродана Ранее Мэддисон вызвал Папича на бой в клетке UFC с необычными условиями. Заглавное фото: cq.ru