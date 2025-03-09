Джон Фавро готовит сериал о кролике Освальде

Джон Фавро («Мандалорец», «Повар на колесах») работает над новым сериалом для Disney+. Как сообщает Deadline, проект, совмещающий игровые съемки и анимацию, будет посвящен удачливому кролику Освальду. Фавро написал сценарий про дерзкого и самовлюбленного кролика, а также выступит в качестве шоураннера сериала.

© кадр из мультфильма «Кролик Освальд»

Освальд – очень важная веха в истории Walt Disney Co. Он очень похож на Микки Мауса и сыграл ключевую роль в создании самого известного анимационного персонажа Disney. Освальд был создан в 1927 году Уолтом Диснеем и представлен в 27 анимационных короткометражках. Но после того, как Universal взяла под контроль персонажа в 1928 году, Disney создала в качестве замены нового персонажа: Микки Мауса. Возвращение Освальда домой было приоритетом для генерального директора Disney Боба Айгера, и Walt Disney Co. вернула себе торговую марку в 2006 году. Персонаж при этом стал общественным достоянием в 2023-м.