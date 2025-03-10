В российском кинопрокате появился новый лидер

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка» дебютировал с первой строчки в российском кинопрокате, опередив ленту «Пророк. История Александра Пушкина». Это следует из данных портала Kinobusiness.

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Картина Амирова, премьера которой состоялась в прошлый четверг, собрала 204,5 млн рублей за уикенд за период 6-9 марта.

Впервые с выхода на киноэкраны «Пророк. История Александра Пушкина», снятый Феликсом Умаровым, занял второе место в рейтинге, собрав 152,3 млн руб. за уикенд.

Тройку замкнул фильм «Красный шелк» Андрея Волгина, который вышел в кинотеатрах 20 февраля. Лента собрала 90,6 млн рублей за уикенд.

До этого сообщалось, что в России посещаемость кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Так, в феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина».