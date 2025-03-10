Китайская «Нэчжа 2» вошла в топ-6 самых кассовых фильмов в истории

10 марта сборы китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» превысили отметку в $ 2,059 млрд. Лента продолжает доминировать в местном прокате и устанавливать рекорды кинематографа.

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Так, сейчас «Нэчжа 2» занимает шестое место в списке самых кассовых фильмов в истории. На выходных лента обошла фильм «Мстители: Война бесконечности» и вплотную подошла к результату «Звёздных войн: Пробуждение силы».

Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.