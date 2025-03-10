Стартовали съемки комедии «Нейровася» с Анастасией Паниной

Телеканал «ТНТ» приступил к съёмкам 20-серийного комедийного сериала «Нейровася». Одну из главных ролей исполнила звезда «Физрука» Анастасия Панина.

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Сериал рассказывает о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом по имени Света. Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и даёт шанс разобраться в собственной жизни.

Фото со съёмок

Режиссёром проекта выступает Георгий Даниелянц. В актёрском составе комедии также задействованы Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Юлия Ильина, Юрий Тарасов, Роберт Захарян и другие.

Даты премьеры у шоу пока что нет.