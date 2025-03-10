Что известно о сериале «Рыцарь Семи королевств» по «Игре престолов»

Американский писатель Джордж Мартин поделился новыми деталями о сериале «Рыцарь Семи королевств» — приквела «Игры престолов». Создатель культовой вселенной уже посмотрел первый сезон будущего шоу и остался от него в восторге.

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Кроме того, Мартин также сообщил, что авторы шоу уже начали работу над вторым сезоном, хотя первый выйдет лишь осенью 2025 года. Судя по всему, в HBO остались довольны качеством проекта и уже одобрили продолжение. Сам писатель отмечает, что будущее шоу немного отличается от недавнего «Дома дракона» — в нём больше юмора и непосредственности.

«Рыцарь Семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов». Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.