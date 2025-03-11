В Новосибирской области проведут тур для кинематографистов

Новосибирск впервые примет II Форум регионального кинематографа "Новый вектор. Сибирь", который пройдет с 20 по 22 марта. В рамках форума планируется питчинг проектов сибирских фильмов и сериалов, а также тур для кинематографистов, сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра культуры региона Ирина Рудковская.

В первый раз форум проходил с 31 января по 3 февраля в прошлом году в алтайской Белокурихе. В нем принимали участие ведущие федеральные эксперты, представители органов власти, кинокомиссий и киностудий из Сибири.

"Важная история - это локейшн-тур, потому что еще одна задача, которую решает форум, - это показать производителям кино, приезжающих к нам, на территорию Новосибирской области, знаковые точки. Производители посмотрят на них со своей стороны, что будет способствовать сотрудничеству", - сказала она.

В пресс-службе Минкультуры области ТАСС уточнили, что локации, которые посетят кинематографисты, пока определяются. Основной площадкой мероприятия станет кинотеатр "Победа". Форум будет посвящен развитию кино, поддержке инициатив и выявлению лучших практик. Экспертами и спикерами образовательных программ форума станут генеральный директор "Руки Вверх Продакшн" Вадим Бакунев, кинообозреватель, продюсер, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, продюсер Wink Марина Наумова, генеральный продюсер группы компаний "Формат ТВ" Оксана Барковская.

21 марта пройдет питчинг проектов фильмов и сериалов, планирующихся к съемкам в Сибири. Также планируется тренинг для актеров, который проведет соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских. Он будет посвящен самопрезентации артистов для участия в крупных кинопроектах.