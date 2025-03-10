Состоялась премьера комедийного сериала «Три плюс три»

10 марта состоялась премьера сериала «Три плюс три». Комедийное шоу уже можно посмотреть на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start — в день премьеры вышли сразу два эпизода.

© Чемпионат.com

Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/77fdb7ce157a43232fca0024939d8d72"/>

Сюжет «Три плюс три» рассказывает о двух необычных семьях из провинциального городка. Много лет назад Антон Клячев написал книжку, на которой выросло не одно поколение детей, но повторить литературный успех не вышло. Несколько неудачных браков спустя немолодой, но элегантный Клячев возвращается на родину, в город, где осталась его семья — сын Леонид, мастер кузнечного дела, и внук-спасатель Прометей.

Где-то по соседству живут Ларины. Валентина Петровна, связанная с писателем общим прошлым, работает в такси. Её дочь Света, которая нравится Леониду, водит экскурсии. Внучка Юля пишет и продаёт картины. Прометей подозревает в Юле аферистку и даже сдаёт её полиции. Конфликт молодых людей высекает искру, способную разгореться в настоящее чувство. Сумеют ли представители трёх поколений из непохожих семей отыскать ключи к сердцу друг друга и обрести счастье?

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Грибанов, а главные роли исполнили Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), Елена Николаева («Лихие»), Ольга Хохлова («Лада Голд»), Алексей Розин («Дино»), Вадим Соснин («Молот ведьм») и Александра Соловьёва («Фарма»).