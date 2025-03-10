Три лучших фильма про аферистов

А что, так можно было? При просмотре таких фильмов часто возникает этот вопрос. Предлагаем вашему вниманию три хита про аферистов. Картины захватят вас своими хитроумными сюжетами и неожиданными развязками. Вот тройка лучших, которые покорили аудиторию.

© кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь»

На первом месте — «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга. Этот фильм основан на реальной истории Фрэнка Абигнейла-младшего, который в юном возрасте подделывал чеки и выдавал себя за пилота, врача и адвоката. Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс создали незабываемый дуэт.

Второе место занимает «Афера» Джорджа Роя Хилла. Фильм рассказывает о двух мошенниках, которые решили провернуть крупную аферу с букмекерами. Пол Ньюман и Роберт Редфорд блестяще сыграли своих персонажей, а сюжет держит в напряжении до последней минуты.

Замыкает тройку «Одиннадцать друзей Оушена» Стивена Содерберга. Дэнни Оушен (Джордж Клуни) собирает команду профессионалов, чтобы ограбить три казино одновременно. Фильм стал культовым благодаря стилю, юмору и звездному составу.

Эти картины — идеальный выбор для любителей интеллектуальных развлечений и неожиданных поворотов сюжета.