В Петербурге стартовали съемки криминальной драмы "Навар"

Съемки молодежной криминальной драмы "Навар" с Илларионом Маровым ("Ненормальный", "Жар-птица"), Елизаветой Базыкиной ("Комбинация", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), Геннадием Блиновым ("ГДР", "Библиотекарь"), Евгением Сидихиным ("Красный шелк", "Пассажиры") начались в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе фильма. Картина снимается на производственной базе киностудии "Ленфильм", проект получил финансовую поддержку Министерства культуры РФ.

Автором и режиссером проекта выступает выпускник Московской школы нового кино (МШНК), дебютант Артур Григорьев, чья короткометражка "Стая" в 2023 году стала призером Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня". "Навар" - фильм о выборе и последствиях, отмечает он.

"Для меня важно, чтобы зритель увидел не просто криминальную драму, а историю о поиске себя. Мы сознательно выбрали для проекта не только профессиональных актеров, но и ребят с улицы, которые и вдохновили нас на эту историю", - приводит пресс-служба слова режиссера.

В центре сюжета - Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в ограбление бурятской коммуны, занимающейся торговлей нефритом. Ошибки приводят к трагическим последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход - искупление, какой бы высокой ни была цена.

В фильме также принимает участие рэп-музыкант Георгий Гергерт (Icegergert). Как отметили создатели, съемки продлятся до конца апреля и будут проходить в Кронштадте, Репино, Ольгино, Сестрорецке и других районах Петербурга, а также в Республике Бурятия при поддержке Министерства культуры и киностудии "Байкалкино". Производством картины занимаются киностудия "Кино Культ" и кинокомпания "Кино Плюс".