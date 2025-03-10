Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

До зимнего аниме-сезона 2026 года ещё очень долго — но фанаты японской анимации уже в ожидании нескольких ярких новинок. Среди них продолжение «Адского рая», новый сезон «Пламенной бригады пожарных» и полнометражный фильм по франшизе «О моём перерождении в слизь».

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Теперь к этому списку присоединился ещё один громкий тайтл. Студия Madhouse официально подтвердила, что второй сезон «Провожающей в последний путь Фрирен» начнёт выходить в январе следующего года. Но каким будет продолжение аниме с самой высокой оценкой в истории, можно поразмышлять уже сейчас.

«Провожающая в последний путь Фрирен»: главное о сериале

Название: «Провожающая в последний путь Фрирен» (Sousou no Frieren).

«Провожающая в последний путь Фрирен» (Sousou no Frieren). Студия: Madhouse

Madhouse Сколько сезонов вышло: один (28 эпизодов)

один (28 эпизодов) Жанр: приключения, комедия, фэнтези.

Когда выйдет второй сезон «Провожающей в последний путь Фрирен»

Точного расписания выхода новых серий ещё нет, как и количества эпизодов. Однако студия Madhouse известна своими продолжительными сезонами — первый сезон «Фрирен» занял почти полгода, а популярная новинка «О движении Земли» дебютировала в октябре и до сих пор остаётся онгоингом.

Скорее всего, первая серия второго сезона выйдет в начале января, затем будет выходить по одному эпизоду каждую неделю. Если продолжение будет состоять из 20 и более эпизодов (что очень вероятно), финал мы увидим уже летом. Либо же студия Madhouse может разделить сезон на две части, и тогда вторая половина будет выходить уже осенью.

Официально аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» не лицензировано в России, поэтому найти его в отечественных онлайн-кинотеатрах не получится. Однако сериал для ознакомительного просмотра озвучивает ряд известных студий, их работы можно найти в Сети.

Чем закончился первый сезон «Фрирен»

Главная героиня сериала — эльфийка, которой из-за дара долголетия тяжело понять существование простых людей. Лишь начиная терять своих спутников по героическим приключениям, Фрирен задумывается о краткости человеческой жизни, которая для неё пролетает почти мгновенно.

Пытаясь понять человеческую природу, волшебница собирает новую команду и снова отправляется в поход, где время от времени сталкивается с призраками прошлого. Обучая молодых спутников, Фрирен сама учится у них простым эмоциям и жизни в обществе людей, которых раньше избегала.

Для своего похода эльфийка находит двух новых героев — волшебницу Ферн и рыцаря Штарка. Обоих обучали прошлые спутники Фрирен, которые (в отличие от долгоживущей героини) уже близки к смерти. Бо́льшую часть испытаний отряд проходит втроём.

Команда двигается на север, к замку Короля демонов. По пути Фрирен встречает знакомые места, успевшие измениться до неузнаваемости, а также потомков тех, кто видел её лично. Приключение отражает ушедшие десятилетия — хотя в настоящем путь к цели становится ещё опаснее.

Финал первого сезона посвящён экзамену на титул мага, который пытаются пройти и Фрирен, и её ученица Ферн. Из-за своего характера главная героиня не проходит финальное испытание, а её молодая спутница успешно завершает собеседование, и её приглашают остаться в магической ассоциации.

Однако Ферн решает идти дальше в опасное путешествие с Фрирен и рыцарем Штарком. Отряд продолжает поход на север.

Что будет во втором сезоне «Провожающей в последний путь Фрирен»

Как и большинство аниме-сериалов, «Фрирен» базируется на известной манге. Новые главы произведения Канэхито Ямады и Цукасы Абэ выходят с 2020 года и сильно опередили события экранизации — поэтому читатели уже знают, что ждёт героев в новых сериях.

В первом сезоне студия MadHouse экранизировала первые шесть томов манги, последний из которых вышел в ноябре 2021-го. Сейчас выпущено уже 13, а следующий выходит в марте — хотя авторы с большой долей вероятности, оставят последние главы на третий сезон.

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После экзамена в магической ассоциации Фрирен, Ферн и Штарк продолжают путешествие к замку Короля демонов. По пути они встречают других волшебников, с которыми познакомились в ходе испытаний — Генау и Методе. Вместе герои разбираются с демоном, напавшим на их родные земли, а также находят новые памятники Химмелю (главе прежнего отряда Фрирен).

Второй крупной аркой продолжения может стать противостояние героев и Махта из Эльдорадо, сильнейшего из мудрецов Короля Демонов. Однажды он уже побеждал Фрирен, а теперь превратил целый город и его жителей в золото. По просьбе ассоциации магов отряд пытается найти и победить Махта.

Вероятно, финалом нового сезона станет финальная битва Фрирен и Махта. После ожесточённой битвы героям удаётся взять верх — демон признаёт поражение, а эльфийка и её спутники отправляются дальше.

Так заканчивается 11-й том манги: а дальше Фрирен ждёт возвращение в прошлое, где она с Химмелем и другими членами своей старой группы пытается избежать временного парадокса и вернуться в настоящее.