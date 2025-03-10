«Микки 17» с Робертом Паттинсоном слабо стартовал в прокате

Фильм «Микки 17» от Пон Джун-хо открылся с общемировыми сборами в $53,3 млн, что крайне мало для одного из самых ожидаемых фильмов года. Картина, основанная на романе Эдварда Эштона, обошлась в $118 млн без учета затрат на маркетинг, которые оцениваются примерно в $80 млн. Для выхода в прибыль фильм с Робертом Паттинсоном должен заработать не менее $275–300 млн, что выглядит сложной задачей. Не помогают и отзывы, оказавшиеся неоднозначными: 78% от критиков и 73% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также B на CinemaScore.

© Kinobugle.ru

«Капитан Америка: Новый мир» от Marvel после четырех уикендов может довольствоваться лишь $370,8 млн в мире. При бюджете $180 млн и высоких маркетинговых расходах фильм не демонстрирует уверенной окупаемости. Но это и не оглушительный провал.

Триллер «Дыхание шторма» от Focus Features с Вуди Харрельсоном и Симу Лю пока имеет данные только из США, где за две недели собрал $14,5 млн. Для проекта с бюджетом в $24 млн выглядит сомнительно, но шансы на окупаемость еще есть. Фильм, кстати, выйдет в российский прокат 10 апреля силами «Экспоненты».

Хоррор «Обезьяна» по роману Стивена Кинга достиг $31 млн на внутреннем рынке при бюджете $10 млн, и этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно.

«Приключения Паддингтона 3» собрали $175,8 млн в мире. Неплохой результат, но третья часть уступает своим предшественникам: «Приключения Паддингтона» (2014) заработал $326 млн, а «Приключения Паддингтона 2» (2017) — $290 млн.