В Ленобласти совместно с Индией снимут документальный фильм про Рериха

Власти Ленинградской области планируют организовать съемки документального фильма про Николая Рериха совместно с индийскими партнерами. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко после встречи с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани.

"На встрече с консулом Республики Индия в Санкт-Петербурге Нилам Рани наметили возможности создания документальной ленты про Николая Рериха. Кроме того, сотрудничество может затронуть фармпроизводство, судостроение, машиностроение и торговлю", - написал Дрозденко.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, Дрозденко на встрече поблагодарил индийскую сторону за участие в торжествах по случаю 150-летия со дня рождения всемирно известного художника, философа, исследователя и путешественника Николая Рериха, чья фигура объединяет Россию и Индию. В ответ Рани поблагодарила Дрозденко за поддержку мероприятий Международного дня йоги, которые ежегодно проходят в Ленинградской области. В планах сторон - организация фестиваля индийского кино и налаживание прямых контактов Ленобласти с партнерскими регионами в Индии.