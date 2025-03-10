«Нэчжа побеждает Царя драконов» выйдет в мировой прокат

Британский дистрибьютор Trinity CineAsia приобрел у китайского кинокомпании Beijing Enlight Media права на показ анимационного фильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» на 37 европейских территориях, включая Великобританию, Ирландию, Германию, Францию ​​и Испанию.

© Кадр из фильма

«ИнтерМедиа» напоминает, что полнометражный мультфильм уже собрал в домашнем, азиатском и американском прокате более 2 миллиардов долларов, обогнав предыдущего анимационного рекордсмена «Головоломку 2» и заняв шестое место среди самых кассовых фильмов всем времен после таких американских кинохитов, как «Аватар», «Аватар: Путь воды», «Мстители: Финал», «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Титаник».

Широкий прокат в Великобритании и Ирландии запланирован на 21 марта, другие европейские релизы последуют за ним, и ожидается, что показы в кинотеатрах пройдут во Франции, Германии, Испании, Италии, странах Бенилюкса и Скандинавии. Управляющий директор Trinity CineAsia Седрик Берель сообщил Deadline, что планирует выпустить фильм в кинотеатрах как можно больше европейских территорий.

Права на онлайн-показ мультфильма обсуждаются отдельно. Четыре гонконгские компании — Intercontinental Film Distributors, Emperor Motion Pictures, Mandarin Films и Sil-Metropole — объединили усилия, чтобы приобрести права на показ в кинотеатрах в Гонконге, где фильм собрал более 4 миллионов долларов.

Вышедший в прокат в материковом Китае 29 января во время празднования Нового года по восточному календарю, фильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» стал первым, собравшим 1 миллиард долларов на одном рынке, а по состоянию на 3 марта он собрал в общей сложности 2 млрд долларов. Он также собрал 18 миллионов долларов в Северной Америке через CMC Pictures, которая также выпускает фильм в Австралии, Новой Зеландии и на некоторых других международных территориях.

Основанный на китайском романе сюжет повествует о ребенке-демоне, воспитанном людьми, который заключает непростой союз с принцем-драконом Ао Бином в эпической битве, чтобы защитить свои кланы. После этого, когда их тела балансируют на грани уничтожения, Нэчжа отправляется на поиски эликсира, чтобы восстановить тело Ао Бин, в процессе раскрывая опасный заговор.

Фильм режиссера Ян Юй (он же Цзяоцзы) является сиквелом его же мультфильма 2019 года «Нэчжа», который также был показан во многих странах с хорошими, но не столь сенсационными сборами.

Несмотря на партнерские отношения России и Китая, в том числе в культурной сфере, о прокате «Нэчжа побеждает Царя драконов» у нас в стране пока ничего не известно.